¡ÈÎáÏÂ¤Î°¦¿Í¡É¥°¥é¥É¥ë¡¢Ã«´Ö£Ö»úÏª½Ð¥É¥ì¥¹¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ°î¤ì¤¹¤®¡×£¹Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡ÖÎáÏÂ¤Î°¦¿Í¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¿¿Åç¤Ê¤ª¤ß¡Ê27¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°áÁõ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¶»¸µ¤òV»ú¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿Ã«´Ö¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇò¤¤¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÊÁ¤ÎÏÂÉþ»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö#¥¼¥í¥¤¥Á¿·½Õ¡¡¿·Ç¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬³«ºÅ·èÄê¡õÈÎÇä³«»Ï¡ª¡Ê1¡¿6¤Ë¼Â»Ü¡ª¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¡¦¤ªÃåÊªver.¤È¡¦¤ªÃåÊª¡Ü¥«¥ì¥ó¥À¡¼Çò°áÁõ¤Î¥»¥Ã¥È¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ê¤É¤Á¤é¤â¥µ¥¤¥ó¡Ü°¸Ì¾Æþ¤ê¡Ë¤¬ÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡¡¤ªÃåÊªÃ±ÂÎ¤Î¤Û¤¦¤ÏÊ£¿ô¹ØÆþ¤Ç¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ä¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¥¤ÎÆÃÅµ¤â¡¡¤ªÃåÊª¤ÈÇò°áÁõ¥»¥Ã¥È¤Ï¸ÂÄê50¥»¥Ã¥È¡ª¡¡¤¼¤Ò¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾ÜºÙ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÀçÂæ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°áÁõ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çò¤¤¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¡¢¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤Î9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¡¼¤«¤é¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓÀþÈþ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤¬°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËåºÎï¡×¡ÖÈ±¤Î±ð¤â¤¤¤¤¤·¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÄ¹¤¤µÓ¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦ÇË²õÎÏ¡×¡Ö¾®´é¤Ç¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿¿Åç¤Ïºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£06Ç¯¤«¤é¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò³Ø¤Ó¡¢18Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯¤ËDJ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSwamped¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Û¤«¡¢½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤ÁÏ´©57¼þÇ¯´ë²è¡ÖNIPPON¥°¥é¥É¥ë57¿Í¡×¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¡£¼ñÌ£¤Ï¥³¥¹¥á¼ý½¸¡¢¥¢¥Ë¥á¡õ±Ç²è´Õ¾Þ¡£ÆÃµ»¤Ï¼«»£¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¡¢±Ñ¸ì¡£¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤Î9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¡¼¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î°¦¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£