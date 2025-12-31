¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢Àå¥Ú¥í¥Ã¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëING!!!¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸µÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥¦¥§¥¶¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÅÄÊÕ¿¿ÆîÍÕ¡Ê25¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¤¡¼¥ÄËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö³§¤µ¤ÞÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»ä¤ÏÂç³¢Æü¤¬¤ª»Å»öÇ¼¤á¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª»Å»ö¤ÎÊý¤â¤ªµÙ¤ß¤ÎÊý¤âÁÇÅ¨¤ÊÇ¯Ëö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆ±´ü¤Î¤Þ¤ª¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª»Å»öÇ¼¤á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ï¤Þ¤ª¤Á¤ã¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡ª¡¡¤Þ¤ª¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï´Å¤¤Êª¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Á´¤¯°ì½ï¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Æ±¹Ô¤·¤¿¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¾¾ËÜ¿¿±û¡Ê24¡Ë¤¬»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¸ý¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤òÀå¤Ç¥Ú¥í¥ê¤ÈçÓ¤á¤ë¡ÈÀå¥Ú¥í¡É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÀèÆüÍ§Ã£¤È¿©¤Ù¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¤Èµ¤·¤¿¡¢¥¤¥Á¥´¼ê¤Å¤«¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÖ¤ä¤«¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤·åºÎï¡×¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¡Ø¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¡ÙÈ¯¸«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÅÄÊÕ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£17Ç¯¤Ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëING!!!¡×È¯Â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£18Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜÀ©Éþ¥¢¥ï¡¼¥É¡×½÷»ÒÉôÌç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô»þÂå¤Î21Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2021¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Ê¤É3¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ö¿À¸Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£22Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢BS¥Õ¥¸¤ÎÈÖÁÈ¤Ëµ¯ÍÑ¡£23Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÎÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£º£Ç¯7·î¤Ë¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ØÅ¾¿È¤·¡¢µ¤¾Ý¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹LiVE¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ð¥ì¥¨¡¢ÎÁÍý¡¢¸ª¤â¤ß¡£¼ñÌ£¤Ï¿À¼Ò½ä¤ê¡¢²ÈÄíºÚ±à¤Ê¤É¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤Þ¤Ê¤Ã¤Ï¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹167¥»¥ó¥Á¡¢·ì±Õ·¿A¡£