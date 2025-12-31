¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¿·Ç¯Áá¡¹SP¡Ù¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¡õÂçÍ§²ÖÎø¤¬»²Àï¡¡Æ¬Ç¾ÇÉ¤Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤âÊüÁ÷¤Ç²ò¶Ø
Kis-My-Ft2¡¦Æó³¬Æ²¹â»Ì¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢timelesz¡¦ÃöËó¼þÅÎ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢1·î1ÆüÁáÄ«3»þ10Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¿·Ç¯Áá¡¹SP ¡Á¥Þ¥Ê¥Ó¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Á¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎSP¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤ËÅöÆü¤Þ¤ÇÈëÌ©¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»³±ü¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤ë³Ø¤Ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Þ¥Ê¥Ó¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿´ÇÈÄ¡õµðÂçÃó¼Ö¾ì¤Ë¡¢¡Ö¡ÊÃó¼Ö¾ì¡Ë¤Ò¤í¤Ã¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡ÊÆó³¬Æ²¡Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê¥±¥à¥ê¡Ë¡Ö¥Þ¥Ê¥Ó¥Ñ¡¼¥¯¡©¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡×¡ÊÃöËó¡Ë¤ÈÆþ±àÁ°¤«¤é¤¶¤ï¤Ä¤¯3¿Í¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¼Ô¤Ï¡È¸¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤é¤·¤«¤é¤Ì¥ë¡¼¥ë¤¬¡Ä¡£¤µ¤é¤ËÃ¦½Ð¤Î¾ò·ï¤Ï¡È±àÆâ¤Ë¤¤¤ë±àÄ¹¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¸¤µ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£±àÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÃÏÍý¤ÎÉô²°¡×¡Ö´Á»ú¤ÎÉô²°¡×¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¡Ö¸¤¤âÊâ¤±¤ÐËÀ¤ËÅö¤¿¥é¥ó¥É¡×¡Ö±Ñ¥´¡¼¥é¥ó¥É¡×¡ÖÊÙ¶¯¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¾Á°¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤º¤é¤ê¡£±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦¤³¤È¤ï¤¶¡ÄÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡È³Ø¤Ó·Ï¥²¡¼¥à¡É¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÃ¦½Ð·à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤ÇW¼ç±é¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿Æó³¬Æ²¤æ¤«¤ê¤Î¿ÍÊª¡¦ÃÓÅÄ¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¤ÏÂçÍ§¡£¥²¥¹¥È2¿Í¤¬¥Þ¥Ê¥Ó¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤ËÌÂ¤¤¤³¤àÂçÇÈÍð¡£±àÄ¹¤Îµï¾ì½ê¤Ï¡¢³Æ¥²¡¼¥à¤Î¡Ö¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¡½¡£
¡¡Âè1¤Î¥²¡¼¥à¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Áá¡¹¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡õ¥±¥à¥ê¤¬Ææ¤Î¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£2¿Í¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤ÊÆó³¬Æ²¡õÃöËó¤¬¡È±Ñ¸ì¤ÇÌäÂê½Ð¤»¤ë¤«¤Ê¡É¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡È¥×¥í¥Ë¥«¥²¡¼¥Þ¡¼¡É¥±¥à¥ê¤ÎÌ¾¿äÍý¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¤Î¥²¡¼¥à¡Ö¸¤¤âÊâ¤±¤ÐËÀ¤ËÅö¤¿¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤È¤ï¤¶¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡£ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¡Ê¥Þ¥Ê¥Ó¡½¥Ñ¡¼¥¯¤«¤é¡Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤èÃÓ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¶«¤ÖÂçÍ§¤ÈÃÓÅÄ¤Î2¿Í¡£¤µ¤é¤ËÂ¨¶½±éµ»¤Ç¥Ò¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡¦3°Ì¤ÎÃÓÅÄ¤Î¥³¥ó¥È¥¹¥¥ë¤¬³ÐÀÃ¤·¡¢Çú¾ÐÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÍ§¤â½ÐÂê¼ÔÂ¦¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤â¡Ö¡Ê¹Í¤¨Êý¤¬¡Ë¥Ë¥«¥²¡¼¥à´ó¤ê¤Ç¤¹¤ï¡×¤ÈÆó³¬Æ²¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Á¤é¤âÁ´ÎÏ¤ÎÂ¨¶½·à¤òÈäÏª¡£¥±¥à¥ê¤ÎËÉÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ï¤¶ÃÎ¼±¤âºã¤¨ÅÏ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤ÎÅÓÃæ¡¢¿ô¼°¤¬²ò¤±¤Ê¤¤¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤²°Âæ¤Ç¡¢¡Ö25log¡Ê2¾è¡Ë32¡ß16±ß¡×¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅâÍÈ¤²¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÈë¡Ë¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥±¥à¥ê¤¬¡Ö¿ô3C¤âÍ¾Íµ¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÆ¬Ç¾ÇÉ¥²¥¹¥È¤ÈÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Î¶¨ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¥é¥¹¥È¡¢¤Ä¤¤¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹±àÄ¹¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ3¿Í¤Ï±àÄ¹¤Ë¾¡Íø¤·Ç¯ÌÀ¤±°ìÈ¯ÌÜ¤ËÌµ»ö¡ÈÃ¦½Ð¡É¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î´¶Æ°Åª¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
