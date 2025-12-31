´Ú¹ñ¡¦ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬Íè·î4Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤ò¹ñÉÐË¬Ìä¡¡Ãæ´Ú´Ø·¸²þÁ±¤·Æü´Ú¤ÎÊ¬ÃÇ¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤«
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤ò¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï30Æü¡¢ÍèÇ¯1·î4Æü¤«¤é7Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤ò¹ñÉÐÂÔ¶ø¤ÇË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õÊóÆ»´±¤Ï¡Öº£²ó¤ÎË¬Ìä¤¬Ãæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤ÎÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ï2016Ç¯¡¢ºß´ÚÊÆ·³´ðÃÏ¤Ø¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTHAAD¡×¤ÎÇÛÈ÷·èÄê¤ËÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¡£´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÃÄÂÎ´Ñ¸÷¤ÎÀ©¸Â¤ä´Ú¹ñ±Ç²è¤Î¾å±Ç¤ò»ö¼Â¾å¶Ø»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×È¯¸À¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï´Ú¹ñ¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤Ç¡¢Æü´Ú¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
