31Æü¡¦Âç³¢Æü¤Ï´¨µ¤Æî²¼¡¡ËÌÆüËÜ¤ÇÂçÀã¤Î¶²¤ì¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÇ¯±Û¤·¤Ë
º£Æü31Æü¡¦Âç³¢Æü¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä¤Õ¤Ö¤¤Ç¡¢ÅìËÌ¤Ç¤ÏÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç³¢Æü¤é¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¡£Ìë¤Ï°ìÃÊ¤ÈÎä¤¨¹þ¤ß¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÇ¯±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
31Æü¡¦Âç³¢Æü¤ÏÅìËÌ¤ÇÂçÀã¤Î¶²¤ì
º£Æü31Æü¡¦Âç³¢Æü¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤Î¾å¶õÌó5000¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹33¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã±À¤ÎÎ®¤ì¹þ¤à½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀÆü1·î1Æü¡¦¸µÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤âËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡¢ËÌÎ¦¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü31Æü¡¦Âç³¢Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹Äã²¼¡¡¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÇ¯±Û¤·¤Ë
º£Æü31Æü¡¦Âç³¢Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËºòÆü30Æü¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»¥ËÚ»Ô¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹3¡î¤È¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀçÂæ»Ô¤Ï4¡î¤ÈºòÆü¤è¤ê8¡î¤âÄã¤¯¡¢¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï13¡î¤ÈºòÆü¤è¤ê2¡îÄã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âçºå»Ô¤ÏºòÆü¤è¤ê3¡îÄã¤¤11¡î¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÏºòÆü¤è¤ê5¡îÄã¤¤9¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¤ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡¢µ¤²¹¤Î¿ô»ú¤è¤ê¤â´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀÆü1·î1Æü¡¦¸µÆü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÇ¯±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½éÆü¤Î½Ð¤ä½é·Ø¤Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÏËüÁ´¤Ê´¨¤µÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£