¡¡¶ÃØ³¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¡Ö¤Ç¡¼¤«¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¾Ð¡×¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¤Ã¤¤¤¡×¡Ö8¥«·î¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÀ®Ä¹¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ç¤Ã¤«¡¼¤¤!!¥Ç¥«¤«¤ï¤¤¤¤♡¡×¡Ö¤¤ã¤ï¤¤¤¤¤Í¤§¤§¤§!!¡×¡Ö½Å¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÓÈéÃå¤Æ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ì¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤Ã!¡×¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°¦Ç²È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£ºê¤Ï¡¢7·î¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿!¡×¤È°¦¸¤¤Î½÷¤Î»Ò¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥Ý¥í¤ÎÍÍ»Ò¤òËè·î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£10·î¤ËÀ¸¸å6¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤ÎÀ¸¸å2¥ö·î¤Ç6¥¥í¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Î10·î23Æü¤Ç16.2¥¥í¤ËÇúÁý!!½çÄ´¤ËµðÂç²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£