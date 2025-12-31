¡ÖÈà¤¬ÈôÌö¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×±óÆ£½êÂ°¤Î²¦¼Ô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢19È¯¤ÎÆüËÜ¿ÍFW¤Ë´Ø¿´¤ÇÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬´üÂÔ¡Ö¼çÌò¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡Ä¡×
¡¡²¤½£¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¥´¡¼¥ë¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Åß¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤Î³èÌö¤ò¼õ¤±¡¢£±·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤òÁ°¤Ë¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤Ï¤½¤Îµî½¢¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø¿´¤¬±½¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢±óÆ£¹Ò¤òÍÊ¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤À¡£ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤¬Éé½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ê¡¢Åß¤ÎÁ°Àþ¶¯²½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¾åÅÄ¤ò»ØÆ³¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¾åÅÄ¤òÁÀ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿·¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØRousing The Kop¡Ù¤Ï12·î29Æü¡¢ÁØ¤ò¸ü¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊä¶¯¤È¤·¤Æ¾åÅÄ¤Ï¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¸ÅÁã¤Ç¥¦¥¨¥À¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢º£µ¨¤Ï25»î¹ç½Ð¾ì¤Ç19¥´¡¼¥ë¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£27ºÐ¤ÎÈà¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¼çÌò¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥ì¥Ã¥º¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Î¡Ø1908¡Ù¤Ï¡¢¾åÅÄ¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Rousing The Kop¤Ï¡Ö¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤¬¤â¤Ï¤ä¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¡È»ô°é¾ì¡É¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ï¹â³Û¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¼çÌò¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥¨¥À¤Î¾ì¹ç¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÈà¤ò¤½¤Î¤è¤¦¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¹¥í¥Ã¥È¤¬¹¶·â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬ÈôÌö¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢¾ï¤ËË¬¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î°ÜÀÒ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¤³¤È¤ä¡¢¥¤¥µ¥¯Éüµ¢¸å¤Î½øÎó¤âµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤ëÅÀ¤Ï¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿Âç»ö¤ÊÈ¾Ç¯¤È¤Ê¤ëº£µ¨¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¾åÅÄ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
