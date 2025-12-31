¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÂçÊ¬ÅìÌÀ2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÆ±ÅÀÃêÁª¾¡¤Á¡¡FBÅÄÃæ¼ç¾¡Ö½ÕÆüµÖ¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤â¡Ä¡×
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡ÂçÊ¬ÅìÌÀ26¡½26ÃæÉôÂç½ÕÆüµÖ¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡ÂçÊ¬ÅìÌÀ¤Ï¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÃêÁª¾¡¤Á¤·¤Æ3²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¼ç¾¤ÎFBÅÄÃæ¤Ï¡Ö¡ÊÃæÉôÂç¡Ë½ÕÆüµÖ¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤âÀäÂÐ¤Ë¥Ù¥¹¥È8¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±¼ç¾¤Î°ì¿Í¡¢PRÄáÅÄ¤¬Âç²ñÁ°¤Ë¡È¿Í¿©¤¤¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö·à¾É·¿ÍÏÏ¢¶Ý¡×¤òº¸Â¤ËÈ¯¾É¤·¤ÆÎ¥Ã¦¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉÂ±¡¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ä¤ëµ¤¤â°ìÃÊ¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÃç´Ö¤ÎÀ¼±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£