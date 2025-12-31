¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÄ¹ºêËÌÍÛÂæ¡¡12T²÷¾¡¤Ç3Âç²ñ¤Ö¤êÇ¯±Û¤·¡¡£²T¤ÎLOµ×ÊÝ¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡Ä¹ºêËÌÍÛÂæ80¡½7Î©Ì¿´Û·Ä¾Í¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡Ä¹ºêËÌÍÛÂæ¤Ï12¥È¥é¥¤¤Î²÷¾¡¤Ç3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÇ¯±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£FW¤¬Á°¤Ë½Ð¤ÆBK¤ËÅ¸³«¤¹¤ë°ìÂÎ´¶¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ç°µÅÝ¡£2¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤¿LOµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡1²óÀï¤ÏÁ°È¾1Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ½øÈ×¤«¤é¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£ÉÊÀî±Ñµ®´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤½¸ÃæÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£