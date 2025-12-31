¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÃÞ»ç12T°µ¾¡¤Ç½é¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¡¡1Ç¯À¸WTB¾å¤¬3T¡Öº£Æü¤Ï¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡ÃÞ»ç72¡½0À»¸÷³Ø±¡¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡2²óÀï16»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃÞ»ç¡ÊÊ¡²¬Âè2¡Ë¤ÏÀ»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤Ë72¡½0¤Ç°µ¾¡¡£1Ç¯À¸¤ÎWTB¾åÍ§Êå¤¬3¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤Ê¤É·×12¥È¥é¥¤¤òµó¤²¡¢7ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½é¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¹âÆé¡ÊµÜºê¡Ë¤Ï¾¾»³À»ÎÍ¡Ê°¦É²¡Ë¤ò19¡½7¤ò²¼¤·¡¢09Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè¤Î2²óÀïÆÍÇË¡£ÅìÊ¡²¬¡¢Ä¹ºêËÌÍÛÂæ¡¢ÂçÊ¬ÅìÌÀ¤Ê¤É¤â3²óÀï¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃÞ»ç¤¬4ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç2²óÀï¤ÎÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£Î©Ìò¼Ô¤Ï1Ç¯À¸¤Î¾å¤À¤Ã¤¿¡£°µ´¬¤Ï¸åÈ¾25Ê¬¡£¼«¿Ø22¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥é¥Ã¥¯¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Á°Êý¤Ø¥¥Ã¥¯¡£¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¼«¤é¤Ä¤«¤ß±¦Ãæ´Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç3ËÜÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¡£¡Öº£Æü¤Ï¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤ò¸«¤ÆÆ°¤±¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£·×12¥È¥é¥¤¤Ç72ÆÀÅÀ¤ÏÃÞ»ç¤Î²Ö±à¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ÏÊ¡²¬¸©ÁªÈ´¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿50¥á¡¼¥È¥ë6ÉÃ1¤Î²÷Â¥é¥ó¥Ê¡¼¡£¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¡Ö¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿½é¤Î²Ö±à¤Ç¤Ï¡¢¾ëÅì¡ÊÆÁÅç¡Ë¤È¤Î1²óÀï¤Ç¤â»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤È½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÞ»ç¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖÃÞ»çº²¤ÇÅìÊ¡²¬¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¡×¤«¤é¡£7·î¤È11·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥»¥Ö¥ó¥º¥æ¡¼¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Ë»²²Ã¡£ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¹¥Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡£¡Ö1ÂÐ1¤È¤«¡¢¥Ñ¥¹¤È¤«¡¢´ðÁÃ¤ÎÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀîÂè2¡Ë¤È¤Î3²óÀï¤ÏÌÜÉ¸¤Î¥Ù¥¹¥È8¤¬·ü¤«¤ëÂç°ìÈÖ¤À¡£1·î¤Î¡Ö¥µ¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥°¥Ó¡¼¥æ¡¼¥¹Í½Áª²ñ¡×¤Ç¤Ï0¡½32¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Ä¹ÌÚÍµ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö365Æü¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»Îµ¤¤â¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ÃÞ»çÀûÉ÷¤òÇ¯ÌÀ¤±¤Î²Ö±à¤Çµ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¡¡¡Ê¿ù±º¡¡Í§¼ù¡Ë