¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤ÈÅÄÃæÍµÆó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£¹»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤¬£³£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡È³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡É¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê£±£´ÆüÅê³«É¼¤ÎÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ£±£¹¡¦£²ÉÃ¥Á¥é¸«¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉµÚ¡£ÅÄÃæ¤¬¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡Öº£¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅÄµ×ÊÝ»á¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÄÃæ¤¬¡Ö£±£¹¡¦£²ÉÃ¤Ã¤Æ¡¢Ìó£±£¹ÉÃ¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡©¡×¡¢ÂÀÅÄ¤â¡ÖÌó£²£°ÉÃ¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡ÊÊÛ¸î»Î¤¬¡Ë·×¤Ã¤Æ¡¢»ñÎÁ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¸å¤Ç¼«Ê¬¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ä¼«Ê¬¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÉÔ¼«Á³¤À¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤¿¤áÊÌ·ï¤ÇÅìµþ¤ËÍè¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇµÞ¤¤ç½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾²¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÅÄÃæ¤¬¡Ö¤³¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç·×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÃíÌÜ¡£¥Ð¥Ã¥°¤¬±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦À®ÅÄÍªÊå»á¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬Ê£¿ôÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤ÈÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¡È¿ä¤·³è¡É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤ò¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
