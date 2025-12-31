£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¶£·¥É¥ë°Â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£µËü£·£¹£°±ß
NY³ô¼°30Æü¡ÊNY»þ´Ö15:10¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:10¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48394.91¡Ê-67.02¡¡-0.14%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23442.13¡Ê-32.22¡¡-0.14%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡50790¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+390¡¡+0.77%¡Ë
²¤½£³ô¼°30Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9940.71¡Ê+74.18¡¡+0.75%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24490.41¡Ê+139.29¡¡+0.57%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8168.15¡Ê+56.13¡¡+0.69%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.450¡Ê-0.004¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.126¡Ê+0.016¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.813¡Ê+0.016¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.238¡Ê+0.013¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.855¡Ê+0.026¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.498¡Ê+0.012¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.422¡Ê+0.034¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.746¡Ê-0.009¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.059¡Ê+0.015¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á57.94¡Ê-0.14¡¡-0.24%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4364.40¡Ê+20.80¡¡+0.48%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
88045.13¡Ê+829.00¡¡+0.95%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1377Ëü5541±ß¡Ê+129705¡¡+0.95%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48394.91¡Ê-67.02¡¡-0.14%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23442.13¡Ê-32.22¡¡-0.14%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡50790¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+390¡¡+0.77%¡Ë
²¤½£³ô¼°30Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9940.71¡Ê+74.18¡¡+0.75%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24490.41¡Ê+139.29¡¡+0.57%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8168.15¡Ê+56.13¡¡+0.69%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.450¡Ê-0.004¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.126¡Ê+0.016¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.813¡Ê+0.016¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.238¡Ê+0.013¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.855¡Ê+0.026¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.498¡Ê+0.012¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.422¡Ê+0.034¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.746¡Ê-0.009¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.059¡Ê+0.015¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á57.94¡Ê-0.14¡¡-0.24%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4364.40¡Ê+20.80¡¡+0.48%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
88045.13¡Ê+829.00¡¡+0.95%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1377Ëü5541±ß¡Ê+129705¡¡+0.95%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì