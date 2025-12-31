¡Ú2025JRA10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û1°Ì¡¡¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡¡BC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À©ÇÆ¡¡ÆüËÜÄ´¶µÇÏ½é¤Î²÷µó
¡¡25Ç¯¤âÂç¤ß¤½¤«¤Ï¹±Îã¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÁªÄê¡ÖJRA10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤¿¤¢¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤À¡£¥À¡¼¥È¶¥ÇÏ¤ÎºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ëÊÆG1¡¦BC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÈá´ê¤ÎÆüËÜÇÏ½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¡¢ÌðºîË§¿Í»Õ¡õºä°æÎÜÀ±¤Î»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¤¬À¤³¦¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÎóÅç¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¶¥ÇÏ»Ë¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦11·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ç¥ë¥Þ¡¼¶¥ÇÏ¾ì¡£¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬¥À¡¼¥È¶¥ÇÏ¤ÎºÇ¹âÊö¡¦ÊÆG1¡¦BC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡Ìðºî»Õ¡¢Æ£ÅÄ¿¸¥ª¡¼¥Ê¡¼¤é¤¬ÊúÍÊ¤·´¿´î¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤Ë¶»¤òÇ®¤¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯3Ãå¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸åÂà¤·¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿¾¡Íø¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÏÃ¤¹Ìðºî»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¤â¤Î¤ÎÂç¤¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ÇÉé¤±¤¿¤é¡×¤ÈÆþº²¤Î»Å¾å¤²¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£°È¾å¡¦ºä°æ¤Î°¦ÇÏ¤ò¿®Íê¤·¤¿Áá¤á¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥È¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡BC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë96Ç¯¡¢ÆüËÜÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¥¿¥¤¥¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É°ÊÍè¡¢¤Î¤Ù11Æ¬¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£30Ç¯±Û¤·¤ÎÈá´êÃ£À®¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï¤³¤Î¾¡Íø¤Ç³ÍÆÀÁí¾Þ¶â¤¬29²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î1°Ì¤À¤Ã¤¿¥¦¥·¥å¥Ð¥Æ¥½¡¼¥í¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ³ÍÆÀÁí¾Þ¶â³ÛÎòÂåNo.1¡£Æ±ÇÏ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¤«¤é¼ï²´ÇÏÆþ¤ê¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢26Ç¯¤â¸½ÌòÂ³¹Ô¡£½Õ¤Ï¥µ¥¦¥¸C¤«¤é¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥ÉC¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥é¥ó¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¯¤Ê¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ç¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Î26Ç¯¤â¤Þ¤¿¶Ã¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£