¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤ÎFW¾¡Éé¤Ç0¡½6¤«¤é»Ä¤ê2Ê¬µÕÅ¾¡ªPRÄ«ÁÒ¤¬¼¹Ç°¥È¥é¥¤
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±7¡½6º´²ì¹©¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡2²óÀï16»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡ÊÂçºåÂè1¡Ë¤¬¥·¡¼¥É¤Îº´²ì¹©¤ò7¡½6¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£6ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾28Ê¬¤ËPRÄ«ÁÒµ×´î¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¤¡¢Ä¾¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£ÎòÂå8°Ì¤ÎÂç²ñÄÌ»»70¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥·¡¼¥É¤ÎÂçºå¶Í°þ¡ÊÂçºåÂè3¡Ë¤Ï¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¼¢²ì¡Ë¤Ë61¡½3¤ÇÂç¾¡¡£»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè1¡Ë¤Ï¾ïæÆ³Ø±à¡ÊÂçºåÂè2¡Ë¤ò37¡½5¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¿¿²¼¡¢¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Î¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇºÇ¸å¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏPRÄ«ÁÒ¤À¤Ã¤¿¡£1²óÀï¤Î137ÆÀÅÀ¤«¤é°ìÅ¾¡¢0¡½6¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾28Ê¬²á¤®¡£Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤Ï¥ß¥¹¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤ÇFW¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼Â¤Ë16¥Õ¥§¡¼¥º¤ò½Å¤Í¤Æ¥È¥é¥¤¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¼ì·®¤ÎÇØÈÖ¹æ1¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤«¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë½Ð¤ë¡×¡½¡½¡£28Ê¬9ÉÃ¡¢¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¥é¥Ã¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÀø¤ê¹þ¤ó¤À¡£µÕÅ¾¤Î¥´¡¼¥ë¤â·è¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ê60ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ1ÅÀ¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¬´ôÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾24Ê¬¡¢Å¨¿Ø22¥á¡¼¥È¥ë¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò³°¤Ë½³¤ê½Ð¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¥×¥ì¡¼¤òºÆ³«¤¹¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£FW¤ò¼´¤È¤·¤¿¼«Ëý¤ÎÇÏÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹Ï¢Â³¹¶·â¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿FW8¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÂÎ½Å¤Ï101¡¦25¥¥í¡£º´²ì¹©FW¤Ï¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä3¿Í¤ò´Þ¤à¶¯ÎÏ¤ÊÉÛ¿Ø¤Ç¡¢Ä«ÁÒ¤Ï¡ÖFWÁ´°÷¤Ç¤ä¤êÀÚ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¡¢1ÅÀº¹¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡×¤ÈÆùÃÆÀï¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¾¡Íø¤Î½¼¼Â´¶¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅòÀõ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤Ç¡Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢µå¤ò¼è¤ê¹ç¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎËÜ¼Á¤Ïµå¤ÎÁèÃ¥Àï¤Çµå¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÅÚ°æ¿ò»ÊÁ°´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤¿¡¢ÅÝ¤ì¤º¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Î¡¼¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥°¥Ó¡¼¡×¡£¤½¤ÎÅÁÅý¤¬·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¾È¤é¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¡£²áµî¤Ë¥Î¡¼¥·¡¼¥É¹»¤¬Í¥¾¡¤·¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅòÀõ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤Ç1»î¹çÂ¿¤¤¡£°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Âç¾¡¤ÈÇöÉ¹¾¡Íø¤ÎÎ¾Êý¤òÇ¯Æâ¤ËÌ£¤ï¤¦²áµî¤Ë¤Ê¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¶ÄÀ±¤Î¥®¥¢¤Ï¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë