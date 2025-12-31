»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤ÎÅìÂç2Ç¯³°Ìî¼ê¡¦¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼æÆÍ£¤Î¼õ¸³¹¶Î¬Ë¡¡¡¼«¿È¤Î¹ç³Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦ÌÀ¤«¤¹
¡¡µå³¦¤Ç¤â°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¤ÎÅìÂçÀ¸¤¬¤¤¤ë¡£ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤ÎÅìÂç2Ç¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼æÆÍ£¡Ê¤«¤¤¡Ë³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤Ï¡¢²¾ÌÌÏ²¿Í¤·¤Æ¤¤¤¿ÁáÂç3Ç¯»þ¤ËÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢º£Ç¯11·î¤Ë¤Ï¸½ÌòÌîµåÉô°÷¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤Î»ÊË¡»î¸³¤Ë¤â¹ç³Ê¤·¤¿¡£ÍèÇ¯1·î17Æü¤Ë¤ÏÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜºÇÆñ´Ø¤ÎÅìÂç¤Ï2·î25Æü¤«¤éÆþ»î¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¼õ¸³¥·¡¼¥º¥óÄ¾Á°¡¢µå³¦¶þ»Ø¤Î¡Ö¼õ¸³¤Î¸×¡×¤¬¹ç³Ê¤Ø¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡ÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë
¡¡¼õ¸³¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¡£ÅìÂçÌîµå¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤ß¡×¤Î»þ´ü¤ò²á¤´¤¹Á´¹ñ¤Î¼õ¸³À¸¤Ø¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ò´èÄ¥¤êÈ´¤±¤Ð¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¹ç³Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ýÂè1Ìä¡¦¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×
¡¡¤Þ¤º¡Ö¹¶¤á¤È¼é¤ê¡×¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£¡ÖÁ´²ÊÌÜ¤ò´°àú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£¶ì¼ê¤Ê²ÊÌÜ¤Ï¼é¤ê¤Î»ÑÀª¤Ç¡ÈºÇÄã²¿ÅÀ¤ò¼è¤ë¡É¡¢¶¯¤ß¤Î²ÊÌÜ¤Ï¡È¼õ¸³À¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÉ¤¤ÅÀ¤ò¼è¤ë¡É¤ÈÊ¬¤±¤ë¤È¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ä¤¯¡×¡£ÅìÂç¼õ¸³¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¶¯¤ß¤È¼å¤ß¡×¤òÂ¤·¤¿ÅÀ¿ô¤¬¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤ËÃ£¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤òÄê¤á¤¿¡£
¡ýÂè2Ìä¡¦ÊÙ¶¯ÊýË¡
¡¡À¤³¦»Ë¤Ê¤É°Åµ·Ï²ÊÌÜ¤Ï¡Öµ²±¤ÎËºµÑ¶ÊÀþ¤¬½ÅÍ×¡×¤È¸À¤¦¡£¡Öº£ÆüÊÙ¶¯¤·¤¿ÈÏ°Ï¤ò2Æü¸å¡¢1½µ´Ö¸å¡¢2½µ´Ö¸å¤ËÉü½¬¤¹¤ë¡×¤È¥¢¥×¥ê¤ÇÉü½¬Æü¤ò´ÉÍý¤·¤Æµ²±¤ÎÄêÃåÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»×¹ÍÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¿ô³Ø¤Ç¤â¡Ö¿ô³Ø¤â°Åµ²ÊÌÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÈ¯ÁÛ¡£´ðËÜÅª¤ÊÌäÂê¤Ï¤¹¤°¤ËÅú°Æ¤ò¸«¤Æ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òµ²±¤·¡¢±þÍÑÌäÂê¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ëÅÚ¾í¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡ýÂè3Ìä¡¦ÊÙ¶¯´Ä¶
¡¡ÁáÂçºß³ØÃæ¤ËÅìÂç¼õ¸³¤ò·èÃÇ¤·¡¢Í½È÷¹»¤Ë¤ÏÄÌ¤ï¤º¼«Âð³Ø½¬¤òÁªÂò¤·¤¿¡£1ÆüÌó10»þ´Ö¤Î¿çÌ²¤ò¼è¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Î¤´¤È¤¯¡Ö¿²¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¡×¤È8»þ´Ö¿çÌ²¤ò·ÑÂ³¡£¡Ö»Ä¤ê¤Ï16»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç½½Ê¬¡×¤È°ÜÆ°»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤¼«Âð¤ÎÍøÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£½ñÅ¹¤òºÌ¤ë»²¹Í½ñ¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¶µ²Ê½ñ¤ò¡Ö¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¡×¤È´ðËÜ¤ò½Å»ë¡£¼«Âð³Ø½¬¤Ç¤Ï¼ê·Ú¤Ë¸ä³Ú¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Þ¥Û¤¬Å¨¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ö»þ´ÖÀßÄê¤·¤Æ¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëÈ¢¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊªÍýÅª¤ËÉõ°õ¤·¤Æ²ò·è¤·¤¿¡£
¡ýÂè4Ìä¡¦¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á
¡¡´ù¤Ë¸þ¤«¤¦µ¤ÎÏ¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ï¡ÖÅìÂç¤Ë¼õ¤«¤ì¤Ð¥â¥Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¤Íè¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¡£µÕ¤Ë´íµ¡´¶¤¬¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ³Ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÍî¤Á¤¿¤é¸«²¼¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÈá´ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿¬¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¡£»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¼õ¸³¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Âç¶ÉÅª»ëÅÀ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿¿²Æ¤ÎÎý½¬¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤ÇÆ¬¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¡×¤ÈÌîµåÉô°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤òµ¤ÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¼õ¸³À¸¤Ë¤Ï»î¸³¤ò²ò¤¯½çÈÖ¡¢1Ìä¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤ò»öÁ°¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤âµ»½Ñ¤È¤·¤Æ½õ¸À¤·¤¿¡£¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¤ä¤ì¤Ð¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¡£°ìÈÖ·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç»î¸³¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹¬±¿¤òµ§¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¡¡æÆÍ£¡Ê¤¹¤¿¤ó¤ê¡¼¡¦¤«¤¤¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë1·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡¢¾®1¤«¤é¸÷¤¬µÖ¥³¥á¥Ã¥Ä¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Áá¼ÂÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£º£Ç¯11·î¤Ë»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¹ç³Ê½Ë²ì²ñ¤Ç¤ÏÅìÂçOB¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿µÜÂæ¹¯Ê¿»á¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢92¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¢ãÁáÂç¤Ç²¾ÌÌÏ²¿Í¡¡ÅìÂç¼õ¸³ÈñÍÑ¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤ÇÄ´Ã£¢ä1³ØÇ¯²¼¤ËÁáÂç¡¦ÅÄÏÂ¡Êµð¿Í2°Ì»ØÌ¾¡Ë¤¬¤¤¤¿Áá¼Â¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎÌîµåÉô»þÂå¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢2Ç¯¤«¤é³ØÀ¸¥³¡¼¥Á¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£À¯·Ð³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÁáÂç¤ÎÌîµåÉô¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é°ïºà¤¬½¸¤¦¤¿¤á¡¢¡ÖÁá°ðÅÄ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹²ñ¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¼èºà¤·¤¿¡£»ÊË¡»î¸³Í½È÷»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿2Ç¯»þ¤Î11·î¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¡È¤ä¤ë¤Ê¤é¡Ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¹Í¤¨¡ËÅìÂç¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬µÞ¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÂç¼õ¸³ÂÐºö¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿ÁáÂç3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤Î¹ÔÆ°´ð½à¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤«¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¡£½Ð¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤À¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç½Ð»ñ¤òÊç¤ë¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤Î¼õ¸³À¸ÈÇ¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÅìÂçÌîµåÉô¤Ç³èÌö¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎËö¤ËÅìÂç¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤Î´õË¾³Û81Ëü7800±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯3·î¤ËÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢º£Ç¯11·î¤Ë¤Ï»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£¤¿¤À¡¢ÅìÂç¢ªÊÛ¸î»Î¤Î·ÐÎò¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì´¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬±Ê±ó¤ËÈË±É¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Å¤¯¤ê¡×¤ÈÁÔÂç¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¼óÁê¤Ø¤Î½¢Ç¤¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÎÂ¿¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÆ»¤Ê¤Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡¢ãÍè½ÕDHÀ©Æ³Æþ¤â¡Ö³°Ìî¤ÇÀèÈ¯¡×¢äÅìÂçÌîµåÉô¤Ë¤ÏÍ··â¼ê¤È¤·¤ÆÆþÉô¤·¡¢»°ÎÝ¡¢ÆóÎÝ¡¢°ìÎÝ¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï2Ç¯À¸°Ê²¼¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËDH¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¼çÎÏÁÈ¤Î4ÈÖ¤â·Ð¸³¡£ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤ÏÍè½Õ¥ê¡¼¥°Àï¤«¤éDHÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤¬¡ÖÂÇ·â¤ÏÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬¤¢¤ë¿å¤â¤Î¡£³°Ìî¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£