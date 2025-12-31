¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¸æ½ê¼Â¤¬11T²÷¾¡¡¡LOÄÅÂ¼¤¬2T¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç60Ê¬´Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×½àV¤Î·»Ä¶¤¨¤Ø
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡¸æ½ê¼Â73¡½£°½©ÅÄ¹©¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡4Âç²ñ¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Î¸æ½ê¼Â¤Ï·×11¥È¥é¥¤¤òÎÌ»º¤·¡¢¸Å¹ë¤Î½©ÅÄ¹©¤ò73¡½0¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î²Ö±à¤Ç2¥È¥é¥¤¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¥²¡¼¥à¼ç¾¤Ç¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎLOÄÅÂ¼¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç60Ê¬´Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©Âç²ñ·è¾¡¤Ï½ÉÌ¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢Å·Íý¤È7¡½7¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£ÃêÁª¤ÎËö¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À²Ö±àÀÚÉä¤À¤Ã¤¿¡£ÄÅÂ¼¤Ï¡ÖÅ·Íý¹â¹»¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤É¤ì¤À¤±²Ö±à¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤«¡×¤ÈÃç´Ö¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡·»¡¦Âç»Ö¤âÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¸½ºß¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôBRÅìµþ¤Ë½êÂ°¡£¤½¤Î·»¤Ï¹â¹»3Ç¯»þ¤Î19Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢½àÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¤¤¿¡£¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î½àÍ¥¾¡¤òÄ¶¤¨¤ÆÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÎËö¡¢ÃÝÅÄÀèÀ¸¤òÆ¹¾å¤²¤·¤¿¤¤¡×¡£·»¤¬¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄºÅÀ¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡¡¡Ê¾¾²¬¡¡ºéµ¨¡Ë