¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛµþÅÔÀ®¾Ï¤¬²÷¾¡È¯¿Ê¡ªSHÃæÀîÌöÆ°¤â¡Ö¤â¤Ã¤È·ø¤¯¡¢¥ß¥¹¤Ê¤·¤Ç¿Ê¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£40ÅÀ¡×
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡µþÅÔÀ®¾Ï46¡½10ÁÒÉß¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡µþÅÔÀ®¾Ï¤Î¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ï¾ï¤ËÇØÈÖ¹æ9¤¬¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥É¹»¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿²÷¾¡·à¤Ç¡¢SHÃæÀî¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾21Ê¬¡¢Å¨¿Ø10¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤ÎÃæ±û¥é¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥à2ËÜÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¤ò±é½Ð¡£Æ±30Ê¬¤Ë¤Ï¡¢WTBÀÆÆ£¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬²ñ¿´¤Î¥È¥é¥¤¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï»î¹ç¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Ã¤È·ø¤¯¡¢¥ß¥¹¤Ê¤·¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£40ÅÀ¤Î¥Ç¥¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇòÀ±È¯¿Ê¤Ç¤â¡¢É¾²Á¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤½¤ì¤â¡¢ÅöÁ³¤À¡£¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Îºû²¬¼ç¾¤¬9·î¤Ëº¸¥Ò¥¶È¾·îÈÄ¤ò¼ê½Ñ¡£²Ö±à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤º¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤ÏÃæÀî¤¬¼ç¾¤ÎÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£¡Öºû²¬¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡×¡£ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÇòÀ±¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ç®¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢µþÅÔÀ®¾Ï¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¯¡£1Ç¯Á°¤ÎÉÜÂç²ñ·è¾¡¡£µþÅÔ¹©³Ø±¡¤ËÇÔ¤ì¡¢Á´¹ñ¤òÆ¨¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¶ÛµÞ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¾·½¸¤·¤¿¤Î¤¬ÃæÀî¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£¼ç¾¤Îµ¤³µ¤Ï³Î¤«¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤éÎ¥¤µ¤Ê¤¤Æ±¹»ÅÁÅý¤Î¥Ô¥é¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤ÏÉÔËþ¤¬»Ä¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥Ô¥é¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¡£½é¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡½¡½¡£ºû²¬¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿Àï¤¤¤ÏÂ³¤¯¡£¡¡¡ÊËÙÅÄ¡¡ÏÂ¾¼¡Ë