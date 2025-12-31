¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡¦Èø¼Ç¼ç¾¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë»î¹ç¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×ÇÔÀï¤âÈïºÒÃÏ¤ËÍ¦µ¤¡¡
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡´ØÀ¾³Ø±¡27¡½17ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡ºòÇ¯1·î1Æü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢¸µÆü¤Î3²óÀï¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾4Ê¬¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤¿PRÈø¼Ç¼ç¾¤Ï¡ÖÀÐÀî¸©¡¢ÎØÅç¤ÎÊý¡¹¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë»î¹ç¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤·¤¿¡£¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÏ¸µ¤Ë¤ÏÌá¤ì¤º¡¢³èÆ°µòÅÀ¤òÅìµþÅÔÀÄÇß»Ô¤Ë°Ü¤·¤¿¤Þ¤ÞÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀÜÅÀ¤Ç·ã¤·¤¯Åö¤¿¤êÂ³¤±¤ÆºÇ½ªÈ×¤Þ¤Ç¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡»æÃ«Ä¾¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤·¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤éÅØÎÏ¤âÊó¤ï¤ì¤ë¡×¤È¡È¶¿Î¤¡É¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£