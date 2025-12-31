¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û´ØÀ¾³Ø±¡¡¡¥¥Ã¥¯Â¿ÍÍ¤ÇÆñÅ¨·âÇË¡¡CTBÀ¾±º¼ç¾¡ÖÀÜÅÀ¤Î¶¯¤µ¤Ë¥¥Ã¥¯¤ÇÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¡×
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡´ØÀ¾³Ø±¡27¡½17ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡´ØÀ¾³Ø±¡¤Ï¥¥Ã¥¯¤òÉõ°õ¤·¤¿1²óÀï¤È¿¿µÕ¤Ç¥¥Ã¥¯¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢ÆñÅ¨¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤·¤¿¡£Á°È¾4Ê¬¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Æ±12¡¢17Ê¬¤ËCTBÀ¾±º¼ç¾¤¬30¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤¨¤ÎPG¤ò·è¤á¤ÆµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢Æ±22Ê¬¤ËSOÌÚ»³¤Î¥´¥í¥¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹¥µ¡¤ËPRº¬ÌÚ¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¤·¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾±º¤Ï¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÉ÷¾å¤òÁª¤ó¤À¡£¡ÖÆüËÜ¹Ò¶õ¤µ¤ó¤ÎÀÜÅÀ¤Î¶¯¤µ¤Ë¥¥Ã¥¯¤ÇÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¡¢´ÆÆÄ¤¬¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£3²óÀï¤Ï¥·¡¼¥É¹»¤Î¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¡£ºÆ¤Ó¥¥Ã¥¯¤Ç¸¸ÏÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£