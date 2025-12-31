¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¾ïæÆ³Ø±à¡¡²¦¼Ô¡¦¶Í°þ³Ø±à¤ËÎÏÉé¤±¡¡HO²¬ËÜ¼ç¾¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼å¤ß¤¬½Ð¤¿¡×
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡¶Í°þ³Ø±à37¡½5¾ïæÆ³Ø±à¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡²¦¼Ô¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ4¶¯¤Î¾ïæÆ³Ø±à¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶Í°þ³Ø±à¤ËÎÏÉé¤±¤·¤¿¡£0¡½14¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾11Ê¬¡¢¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎSH¸µ¶¶¤¬±¦¶ù¤ËÈ¿·â¤Î¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£è¬·Ì³Ø±à¤È¤Î1²óÀï¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤«¤é6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¸µÆü¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ËÀ»ÃÏ¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡HO²¬ËÜ¼ç¾¤Ï¡Öº£Æü¤Î¤¿¤á¤Ë¤º¤Ã¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼å¤ß¤¬½Ð¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£ÇòÌÚÈËÇ·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶Í°þ³Ø±à¤µ¤ó¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£