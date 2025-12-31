À¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³²¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª¡¢²Ê³ØÁÜºº¤Ø¤Î´üÂÔ¡¦½ÅÍ×À¹â¤Þ¤ë¡ÄÌ¾¸Å²°¤Ï£²£¶Ç¯¤ÇÂáÊá
¡¡£²£°À¤µªºÇ¸å¤ÎÆü¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿»ö·ï¤Ï¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ»ÍÈ¾À¤µª¤¬²á¤®¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¾åÁÄ»ÕÃ«¤Î½»Âð¤Ç£²£°£°£°Ç¯£±£²·î£³£°Æü¤Ëµ¯¤¤¿µÜÂô¤ß¤¤ª¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£´£´ºÐ¡Ë°ì²È£´¿Í»¦³²»ö·ï¡£º£Ç¯£±£°·î¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Ç¼çÉØ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬£²£¶Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¼¡¤³¤½¤Ï¡×¡£·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº°÷¤é¤Ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿¾ðÊó¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÈøÆ£ÂÙÊ¿¡¢ã¦Â¼ÎËÊ¿¡Ë
·ì±Õ¤Î£Ä£Î£Á»Ä¤µ¤ì¤¿¾õ¶·Æ±¤¸
¡¡¤ß¤¤ª¤µ¤ó¤ÈºÊ¤ÎÂÙ»Ò¤µ¤ó¡ÊÆ±£´£±ºÐ¡Ë¡¢Ä¹½÷¤Î¤Ë¤¤¤Ê¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ±£¸ºÐ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¤ÎÎé·¯¡ÊÆ±£¶ºÐ¡Ë¤Ï£°£°Ç¯£±£²·î£³£±Æü¡¢¼«Âð¤Ç»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Ä£¤ÏÅö½é¡¢¸½¾ì¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê±²´¬¤ÌÏÍÍ¤Î»ØÌæ¤¬ÆÍÇË¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Éý¹¤¯»ØÌæ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥í¡¼¥é¡¼ºîÀï¡×¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡°äÎ±ÉÊ¤«¤éÈÈ¿Í¤ò¹Ê¤ê¹þ¤àÁÜºº¤â¿Ê¤á¤¿¡£Âµ¤¬»ç¿§¤Î¡Ö¥é¥°¥é¥ó¥·¥ã¥Ä¡×¡¢¹ø²ó¤ê¤¬£·£°¡Á£·£µ¥»¥ó¥Á¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÆÃÄ§¤¬Éâ¤«¤Ö¤â¤Î¤¬Â¿¿ô»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÁÜºº¤âÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï³¹Ãæ¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢±ä¤Ù£³£°Ëü¿Í¤ÎÁÜºº°÷¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤¬²ò·è¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï²Ê³ØÁÜºº¤À¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¼çÉØ»¦³²»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤¬Ä°¼è¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿£µ£°£°£°¿Í°Ê¾å¤Î¤¦¤Á¡¢ÁÜºº¤òµÍ¤áÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ôÉ´¿Í¤òÃê½Ð¤·¤ÆºÆÁÜºº¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ¤°ÕÄ°¼è¤·¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Î½÷¤Î£Ä£Î£Á·¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Î·ìº¯¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈÈ¿Í¤¬¤±¤¬¤òÉé¤¤¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿·ì±Õ¤Î£Ä£Î£Á¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤ÏÆ±¤¸¤À¡×¡£·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº´´Éô¤Ï¤½¤¦¸ì¤ë¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇºÎ¼è¤·¤¿£Ä£Î£Á·¿¤òÁÜººÀþ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¿ÍÊª¤Ê¤É·×£±£³£°Ëü·ïÄ¶¤È¾È¹ç¤·¤Æ¤¤¿¡££Ä£Î£Á·¿Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤Î¡Ö¥ë¡¼¥Ä¡×¤¬¡ÖÉãÊý¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤àÅì¥¢¥¸¥¢·Ï¡¢ÊìÊý¤ÏÆî²¤·Ï¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬°ì²È£´¿Í¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¿Í¤äÅÚÃÏ´Õ¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤À¡£Àì½¾ÁÜººÈÉ¤Ï¡Ö»ö·ïÁ°¸å¤Ë³¤³°Î¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡×¡Ö°äÎ±ÉÊ¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤¿Å¹ÊÞ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥ÉÊÝÍ¼Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¸ý¤ÇÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¡¢»ØÌæºÎ¼è¤ä£Ä£Î£Á·¿´ÕÄê¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊó¤ÏÀ®¾ë½ðÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¡Ê£°£³¡¦£³£´£¸£²¡¦£°£±£±£°¡Ë¤Ø¡£
Ãæ£²³¬¤ÎÂÀ×¡¡ÉÕÃåÊªºÇÂ¿
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Î³ÆÉô²°¤«¤é¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñÀ½¤Î±¿Æ°·¤¡Ö¥¹¥é¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê£²£·¡¦£µ¥»¥ó¥Á¡Ë¤ÎÂÀ×¤¬£²£°ÊâÊ¬°Ê¾å³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£°ìÉô¤Ë¤ÏÈï³²¼Ô¤Î·ì±Õ¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Ä£¤ÏÍâ£²£°£°£±Ç¯¡¢·ì±Õ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤£¸ÊâÊ¬¤Î´ÕÄê¤ò´ë¶È¤Ë°ÍÍê¡£¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎË¦»Ò¤äÈùºÙ¤Ê¹ÛÊª¤Ê¤É¤ÎÉÕÃåÊª¤ÎÎÌ¤¬¡¢Ãæ£²³¬¤Î¿²¼¼ÉÕ¶á¤ÎÂÀ×¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö·ïÈ¯³ÐÅö»þ¡¢Íá¼¼Áë¤ÏÌµ»Ü¾û¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´¹µ¤¤Î¤¿¤á¤ËÉáÃÊ¤«¤é³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¹¤ë¶áÎÙ½»Ì±¤Î¾Ú¸À¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÈ¿Í¤¬½»Âð¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖºÐ·î¤ÎÊÉÂÇ¤ÁÇË¤ê¤¿¤¤¡×¡¡Àì½¾ÁÜººÈÉ¡¡Â«¤Í¤ë´ÉÍý´±
¡¡Àì½¾ÁÜººÈÉ¤òÂ«¤Í¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº£±²Ý¤Î·ß°æÍ³²í¡Ê¤è¤·¤Þ¤µ¡Ë´ÉÍý´±¡Ê£´£¹¡Ë¡á¼Ì¿¿¡á¤ÏºÇ½é¤ËÁÜºº¤òÃ´Åö¤·¤¿£²£°£±£°Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢»ö·ïÈ¯À¸Æü¤ÎÌë¤ò¸½¾ì¤Î½»Âð¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¥·¡ÊÈÈ¿Í¡Ë¤¬¤Ê¤¼»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤«¡£¤½¤Î»þ´Ö¡¢´Ä¶¤ËÌá¤Ã¤Æ¤è¤¯¹Í¤¨¤í¡×¡£¾å»Ê¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£½»ÂðÏÆ¤Î¸ø±à¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤è¤¸ÅÐ¤ê¡¢¿¯Æþ¸ý¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌó£³¡¦£´¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤ëÃæ£²³¬¤ÎÍá¼¼Áë¡Ê½Ä£µ£°¥»¥ó¥Á¡¢²££´£°¥»¥ó¥Á¡Ë¤«¤éÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÈ¿Í¤ÏÃæ£²³¬¤Î¿²¼¼¤ÇÎé·¯¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¸å¡¢°ìÅÙ£²³¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é£±³¬¤Þ¤Ç²¼¤ê¤Æ¤ß¤¤ª¤µ¤ó¤ò»É»¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¥í¥Õ¥È¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÂÙ»Ò¤µ¤ó¤È¤Ë¤¤¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ò½±¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Åö»þ¡¢½»ÂðÆâ¤Ï´ù¤Î°ú¤½Ð¤·¤ä¥¿¥ó¥¹¡¢¿©´ïÃª¤Ê¤É¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¡¢ÍáÁå¤Ë¤Ï¶õ¤ÎºâÉÛ¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï¶âÌÜ¤Î¤â¤Î¤òÁªÊÌ¤·¤¿¸å¡¢Íá¼¼Áë¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Åà¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤Î¤Ê¤«¡¢ÈÈ¿Í¤¬£´¿Í¤ò½±¤¦ÍÍ»Ò¤ä¼¼Æâ¤òÊª¿§¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Éô²¼¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²£´¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤é¸«ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£²£µÇ¯¤ÎºÐ·î¤ÎÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢ÈÈ¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤ÆÈï³²¼Ô¤È°äÂ²¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÊÎÓÎÛÂÀÏº¡Ë