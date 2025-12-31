ÆÍÁ³ÍèÆü¡¢²û¤«¤·¤Î¸µ³ÊÆ®²È¤ËÁûÁ³¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê´Ý¤¯¡Ä¡×¡¡ÆüËÜ¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¡Ö²ñ¤¨¤¿¤é¹æµã¥ì¥Ù¥ë¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÍèÆüÊó¹ð
¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤¬¶á¤Å¤¯ÆüËÜ¤ËÆÍÁ³ÍèÆü¤·¡¢Åìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿51ºÐ¤Î¸µ³ÊÆ®²È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¡×¡ÖÆüËÜ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¹â²Í¤ÎÊÉ¤Ë¡ÖROPPONGI¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤½¤Î²¼¤Ç¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Âç¤¤ÊÂÎ¤ò´Ý¤á¤ë¤è¤¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¯¥í¥¢¥Á¥¢½Ð¿È¤Î¸µ³ÊÆ®²È¡¢¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×»á¤À¡£Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤ä¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç³èÌö¤·¡¢PRIDE¡¢RIZIN¡¢K-1¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÄºÅÀ¤Ë¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢Êì¹ñ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤âÌ³¤á¤¿¥ß¥ë¥³»á¡£51ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤â188¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢É½¾ð¤Ï¾¯¤·½ÀÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¥Þ¥¸¤«¡¼!!¡×
¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¡×
¡Ö²ñ¤¨¤¿¤é¹æµã¥ì¥Ù¥ë¡×
¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¡×
¡ÖÆüËÜ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¥¯¥í¥³¥Ã¥×¡×
¡Ö¥ß¥ë¥³¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡ª¡×
¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¡©¡×
¡¡É¡¤ÎÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÀÖ¤¯½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡ÖÉ¡¤Î½ý¤É¤Ê¤¤¤ó¤·¤¿¤ó¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
