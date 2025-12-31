Íë¿À¥½¡¼¤¬Éã¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü²ò¶Ø
¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤à¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¸ø³«¡ª
ºÇ¶¯¤ÎÍë¿À¥½¡¼¤¬¡¢Àï»Î¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Éã¤È¤·¤Æ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤ò¸ì¤ë¾×·â¤Î±ÇÁü¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯12·î18Æü¡Ê¶â¡ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«
ÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
´ÆÆÄ¡§¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¡õ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½
½Ð±é¡§¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr.¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹ Â¾
À¤³¦Ãæ¤Ë¾×·â¤È´¶Æ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Á´À¤³¦ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþÂè2°Ì¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥ÈÄ¶Âçºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤«¤é7Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë·à¾ì±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆMCU¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr.¤¬¡¢¥ô¥£¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥¥¡¼¥àÌò¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£
Àè½µ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î±ÇÁü¤ËÂ³¤¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ØÅÅ·âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹±é¤¸¤ë¥½¡¼¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¸ø³«2½µÌÜ¤«¤é·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬Í¥¤·¤¯ÁÕ¤Ç¤é¤ì¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥½¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î»Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¹ë²÷¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤Èà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¡È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯Âç¤ÊÅ¨¡É¤ÎÂ¸ºß¤«¤é¤«¡¢¶ÛÄ¥¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥½¡¼¡§¥é¥Ö¡õ¥µ¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤¿µÁÍý¤ÎÌ¼¥é¥Ö¤ÈÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¡¢°¦¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¥½¡¼¡£
º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï»Î¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¥½¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê±¿Ì¿¤òÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤È¡¢Íò¤ÈÌµ±ï¤ÎÊë¤é¤·¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÅ¨¤òÅÝ¤·¡¢¤¢¤Î»Ò¤Î¸µ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡£Àï»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼é¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡£´íµ¡¤«¤é±ó¤¶¤±¡¢¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£²¶¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤°Â¤é¤®¤ò¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤ÎºÇ¶¯³Ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÌµÁÐ´¶¤¢¤Õ¤ì¤¿¡ÈÍë¿À¡É¤µ¤¨¤â¶¼°Ò¤òÊú¤¯Å¨¤ÎÁ´ËÆ¤È¡¢Éã¤È¤·¤ÆÀï¤¦¥½¡¼¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à°ÊÍè¤ÎMCUÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¡É¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£
ËÍ¤¿¤Á¤Ï½ª¤ï¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò(¡Ö¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡×¤Ç)¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤è¡£
ËÍ¤¿¤Á¤òºÆ¤Ó¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀµ¤·¤¤Êª¸ì¡É¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢MCU¤ÎÎò»Ë¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ë¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼ÒÄ¹¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡×¤Ï25Ç¯´Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«Èó¸½¼ÂÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
Á´¤Æ¤¬Ææ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÎËÜºî¤Ï¡¢Ìó1Ç¯¸å¤Î2026Ç¯12·î18Æü¤Ë¤½¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶¼°Ò¤òÁ°¤Ë¡ÈÅÅ¿À¡É¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë»Ñ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
© 2025 MARVEL
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Íë¿À¥½¡¼¤¬Éã¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü²ò¶Ø appeared first on Dtimes.