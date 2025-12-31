¡Ú2025JRA10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û5°Ì¡¡¥É¥Ð¥¤WC¥Ç¡¼¡¡ÆüËÜÇÏ¤¬3¾¡¡¡¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ï²øÊª·âÇË
¡¡¥É¥Ð¥¤¡ÊUAE¡Ë¤Î¥á¥¤¥À¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç4·î5Æü¡¢¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥ÉC¥Ç¡¼½ô¶¥Áö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÇÏ¤¬3¾¡¤·¤¿¡£
¡¡4Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¤¿¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÏºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤¬¤Î¤Á¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤ò¾¡¤Ä¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ë1ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±²÷¾¡¡£¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¤Ï¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤¬¹á¹Á¤Î²øÊª¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤ò·âÇË¤¹¤ëÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£UAE¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ç¥¤¥È¥Ê¤¬À©¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥ÉC¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥µ¥¦¥¸C¤È¤ÎÏ¢¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï3Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÇÔÀï¤Î²ù¤·¤µ¤ò½©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£