ÃÏ¹ö¤«¤éÅ·¹ñ¤Ø¡½¡½T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢ÈãÈ½¤òÇ®¶¸¤ËÊÑ¤¨¤¿¡Ö¼¹Ç°¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¡×¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ó¸ÜÏ¿ vol.11¡Û
T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï±øÌ¾ÊÖ¾å¤Î3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡2025Ç¯¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£Å¨ÃÏ¤Ç5¡Ý3¤È¾¡Íø¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´ËËý¼éÈ÷¤Î±øÌ¾ÊÖ¾å¡ª¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÎÏÅê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¾×·âÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¸«¤»¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¡Ö±øÌ¾ÊÖ¾å¡×¡£Ç®¶¸¤ÎÌë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¡¢Å¨ÃÏ¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ï»î¹ç½øÈ×¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ì¿Í¤ÎÃË¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤À¡£
¡¡2²ó¡¢J.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤¬Êü¤Ã¤¿±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÂÇµå¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÊâ¤ò´Ë¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÂÕËý¼éÈ÷¡É¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜÍè¤Ê¤éÆóÎÝ¤Ç»ß¤á¤ë¤Ù¤ÂÇµå¤ò»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤Þ¤»¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤Î²ó¤Ë3¼ºÅÀ¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤¯¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤·¤Ê¤¤»Ñ¤ËÈóÆñ¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£¤è¤ê¼éÈ÷¤ÎÎÉ¤¤³°Ìî¼ê¤Ê¤é¼ºÅÀ¤Î¤¦¤Á1ÅÀ¤ÏËÉ¤²¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¸·¤·¤¯ÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤³¤Î¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤Î»î¹ç¤Î¡ÖÀïÈÈ¡×¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï4ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤È¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï2²ó¤Î¼ºÅÀ°Ê³°¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¡£6²ó3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÎÇ´Åê¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ9²ó¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡£¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡Ö¿·¼é¸î¿À¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¼çÌò¤òºÇ¸å¤ËÃ¥¤¤µî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½øÈ×¤Ë¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤À¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¡¢Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡¢¼º¤Ã¤¿¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¿¶¤ê¤òÊü¤Ä¡£ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëµÕÅ¾¤Î3¥é¥ó¡£¼«¤é¤Î¥ß¥¹¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¯ÃÍÀé¶â¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà¤ÏÅ¨ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼«¤é¤Î¶ì¸À¤òÅ±²ó¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤Ç¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤ÎÀÈ¤µ¤È¡¢¤½¤ì¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ëÂÇ·â¤ÎÇË²õÎÏ¡£25Ç¯¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡Ö¾¡Éé¶¯¤µ¡×¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê°ìËë¤È¤·¤Æ¡¢º£¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]