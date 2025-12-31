THE¡¡ALFEEºäºê¹¬Ç·½õ¡¡³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤óÄÉÅé¡ÖÀèÂå»°Ê¿»Õ¾¢¤È¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¡Ä¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯92¡Ë¤Îë¾Êó¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿30Æü¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëTHE¡¡ALFEE¤Îºäºê¹¬Ç·½õ¡Ê71¡Ë¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢º£Ç¯6·î¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð±é·Ý¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö½éÂåÎÓ²È»°Ê¿À¸ÃÂÉ´Ç¯µÇ°¶½¹Ô¡×¤Ç¥®¥¿¡¼Ì¡ÃÌ¤òÈäÏª¡¢´óÀÊ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¹âÎð¤Î¤¿¤á¸½¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤º¡¢ºÆ²ñ¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤ï¤¿¤¯¤·ºäºê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°Ê¿¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Î1980Ç¯²Æ¤ËÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¼«Âð¤òË¬Ìä¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤¦¤ÊÐ§¤È¤½¤¦¤á¤ó¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¹¬¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤ÎÎ¹Î©¤Á¤Ëºäºê¤Ï¡ÖÀèÂå»°Ê¿»Õ¾¢¤È¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë45Ç¯¤Ö¤ê¤Î°©À¥¡Ê¤ª¤¦¤»¡Ë¤¬¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£