³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼¡¡¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹Â¥¿Ê¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡µÈÌî¤é¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¡×¡Ö£±·³¤Î·Ð¸³À¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹Â¥¿Ê¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö£±·³¤Î·Ð¸³¤ÏÂç¤¤¤¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤É¤¦¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£ËþÂ¤Ï¿ÊÊâ¤ÎºÇÂç¤ÎÅ¨¤À¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¼ã¼êÁª¼êÁ´°÷¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡£´Ç¯Ï¢Â³£´°Ì¤È¤¤¤¦¸½¾õÂÇÇË¤Ø¡¢É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¼ã¤ÎÏ¤ÎÂæÆ¬¡£´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÀõÂ¼¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âº£µ¨½ªÈ×¤Ë£±·³¤Ë¾º³Ê¤·¤¿µÈÇ¼¤ä¡¢¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿µÈÌî¤äÍÛÇðæÆ¤é¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤¬ËÜÅö¤ÎÂç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤È»×¤¦¡££±Ç¯¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤É¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¿Ç¯¤â²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÀõÂ¼¼«¿È¤â¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ´ü¤Þ¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤ÈÁÇÄ¾¤Ë»×¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤ÇÌÜ»Ø¤¹£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¡£´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤È°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£