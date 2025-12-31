¡Ú¥¹¥Ý¥Ë¥Á¾ÞµþÅÔ¶âÇÕ¡Û¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥ª¥ê¥ª¥ó¡¡»ÍÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤À!¿Ø±Ä¡Ö¸µ¡¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤¡¡ÌÌÇò¤¤¡×
¡¡»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ê¤é¤Ì¡¢»ÍÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ê¤ë¤«¡£¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥ª¥ê¥ª¥ó¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¾ÞµþÅÔ¶âÇÕ¤Ë23Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³½ÐÁö¡£Ãæµþ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿23Ç¯¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¡¼¥ÈÆâ¤ÎÆÍ¿Ê¤Ç´éÌÌ¤ò¶¯ÂÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·13Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âºòÇ¯16Ãå¡¢º£Ç¯8Ãå¤È·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º«½õ¼ê¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ï¥ó¥Ç56¥¥í¡£ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¤Ç½Å¾Þ½éV¤ò¾þ¤ê¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC¤¬¼óº¹2Ãå¡£À¤Âå¥È¥Ã¥×µé¤Î¥Þ¥¤¥é¡¼¤È¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï25ÀïÏ¢Â³¤ÇÇÏ·ô·÷³°¤È¤Ê¤êÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤ò7Áö¤Ö¤ê¤ËÁõÃå¤·¤¿º£Ç¯2·î¤Î¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¤¬0ÉÃ3º¹6Ãå¡¢¼¡Áö¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¶ªCT¤¬0ÉÃ2º¹4Ãå¤È¥Ï¥ó¥Ç56¥¥í¤Ç¹¥Áö¡£¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼ÁõÃå¤Î¶á6Áö¤ÎÆâÍÆ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡º«½õ¼ê¤ÏÁ°Áö¥¥ã¥Ô¥¿¥ëS10Ãå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Î¤³¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿Ã¡¤Âæ¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï7¡Á8³ä¤Î´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤âÁ°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖÍ½ÁÛÄÌ¤ê¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÖÌÀ¤±7ºÐ¤Ç¤â¸µµ¤¡£¶¥ÇÏ¤Ç¤âÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÑ¤ï¤ê¿È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ä¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¸Å¹ë¤¬±ïµ¯½Å¾Þ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£