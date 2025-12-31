¡Ú¥¹¥Ý¥Ë¥Á¾ÞµþÅÔ¶âÇÕ¡Û¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¥É¥¹¥ë¡¡¹¥µ¤ÇÛ¡¡¹â¶¶µÁ»Õ¡ÖÀÞ¤ê¹ç¤¤¤âÂç¾æÉ×¡×
¡¡¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¥É¥¹¥ë¤Ïº£Ç¯8·î¤ÎÁ°Áö´Ø±ÛS12Ãå¤«¤é¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¡£¹â¶¶µÁ»Õ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÀ°¤ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥µ¤ÇÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÉÙ»ÎS8Ãå°ÊÍè¡¢6Áö¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥ëµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¤ß¤ó¤ÊÀéÈ¬¤è¤êÃ»¤¤µ÷Î¥¤ÎÊý¤¬ÎÏ¤ò½Ð¤»¤½¤¦¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÀè½µ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¾è¤Ã¤¿Ë¤µ¤ó¡ÊÉðË¡Ë¤ËÀ¨¤¯¤¤¤¤ÇÏ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶¥ÇÏ¤Ç¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤âÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÈ¿¹¶ÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£