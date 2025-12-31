¡Ú¥¹¥Ý¥Ë¥Á¾ÞµþÅÔ¶âÇÕ¡Û¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¡¡º£¸å¤ÎÄ´¶µ¤ËÂç»ö¤Ê¥ì¡¼¥¹
¡¡¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¤Ï¥ê¥²¥ëS1Ãå¤«¤éÃæ2½µ¤Ç¤Î»²Àï¡£±üÂ¼Ë»Õ¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÈè¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤âÂÎ½Å¤Ï¡Ê10¥¥íÁý¤À¤Ã¤¿Á°Áö¤Î502¥¥í¤È¡ËÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°Áö¤Î¥×¥é¥¹¤ÏÀ®Ä¹Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡ÊµÈÂ¼¡Ë¤¬¤â¤¦¤Ò¤ÈÄù¤Þ¤ê¤¢¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÆ°¤±¤½¤¦¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂÎ½Å¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£º£¸å¤É¤¦¤¤¤¦Ä´¶µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤âÂç»ö¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£