¡¡¡Ú¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Î¸ÝÆ°¡Ûºå¿À¤¬º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿7Áª¼ê¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿ÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Î¸ÝÆ°¡×ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Æ±1°Ì¤ÇºÇÂ®148¥¥í±¦ÏÓ¡¦¿ÀµÜÎ½²ðÅê¼ê¡Ê22¡áÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¡Ë¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÅ¾µ¡¤ò·Ð¤Æ²£¼êÅê¤²¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤¿¡£
¡¡¾®3»þ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤È¡¢Î½²ð¤Ï¤¹¤°¤ËÌîµå¤ÎÎº¡Ê¤È¤ê¤³¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½¬¤¤»ö¤È¤·¤Æ¿å±Ë¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬Ä¹¤¯Â³¤«¤º¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò»Ö¤·¡¢¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤âÎý½¬¤òÅê¤²½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¸©¤ÎµÈ²¬¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢³°Ìî¼ê¤ÈÆâÌî¼ê¤ò·óÇ¤¡£µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤ËÆ´¤ì¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤ÇÇòµå¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤ò½é¤á¤ÆÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæ3»þ¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎý½¬»î¹ç¤ò2»î¹ç¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë2¿ÍÌÜ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤Î»õ¼Ö¤¬°ì¤ÄÆ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¡£Åê¼ê°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÍÀ¸Âè°ì¡Ê·²ÇÏ¡ËÆþ³Ø¸å¡£Ãæ3»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Îý½¬²ñ¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Æ±¹»¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯1Ç¯»þ¤Î5·î¤¬¡¢¼¡¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹ø¤¬²£²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«È´¤¤¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖÏÓ¤ò²¼¤²¤¿Êý¤¬¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤È¤«Ç¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¤¤ÖÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î»þ¤Î·èÃÇ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö½é¤Ï´¶³Ð¤â¹ç¤ï¤º¡¢¾å¼êÅê¤²¤ËÌá¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2¥«·î´ÖÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¡Ö¾ÍèÁü¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤½¤Ã¤Á¤Ç¾¡Éé¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥¹¥ê¡¼¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤ò·èÃÇ¡£¤À¤¬¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤Î¿ÀÍÍ¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø2Ç¯»þ¤Î4·î¡£»°³À¾¡Ì¦´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼¤ËÌá¤¹¤«¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤«¡×¤ÎÆóÂò¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÆ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Ä©Àï¤¹¤ëÊý¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥ê¡¼¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤µ¤é¤ËÏÓ¤ò²¼¤²¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·è°Õ¡£¤½¤³¤«¤é¡Èµ´¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£1Æü200µå°Ê¾å¡¢1½µ´Ö¤Ç1000µåÄ¶¤¨¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Åê¤²Êý¤¬ÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Öµå¿ô¤òÅê¤²¤Æ¤â¡¢¸ªÉª¤ËÉéÃ´¤¬Íè¤Ê¤¤¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÍÇ½¤¬°ìµ¤¤Ë³«²Ö¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»ÌÖÁö»Ô¤Ë¤¢¤ëÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡£Åß¤Ë¤Ï¹ø¤Þ¤ÇÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤Ç¡¢´¨¤µ¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤ó¤À¡£Æþ³Ø»þ75¥¥í¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï¡¢81¥¥í¤Ë¡£¶ÚÆùÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Æþ³Ø»þ142¥¥í¤À¤Ã¤¿µåÂ®¤Ï148¥¥í¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ó¡¢¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø3Ç¯»þ¤Î7·î¤Ë¤Ï±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò·Ð¸³¡£º£¸å¤ÎÌîµåÀ¸³è¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤Ä¤é¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢4Ç¯»þ¤Ë¤ÏÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£Æ±´ü¤Îºå¿À¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢Í£°ìÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ6²ó5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌµÇ°¤Î½éÀïÇÔÂà¡£Âç²ñ¸å¡¢»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥×¥í¤Ç¡Ë¿ÀµÜ¤ÇÅê¤²¤¿»þ¤ÏÍÞ¤¨¤Ê¤¤¤È¡£Âç³Ø¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡º£ÅÙ¤Ï¥×¥í¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¡¢¤½¤·¤Æ¿ÀµÜ¤ÎÉñÂæ¤Ø¡½¡½¡£Ìî¿´¤ò¶»¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¡£¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¡þ¿ÀµÜ¡¡Î½²ð¡Ê¤¸¤ó¤°¤¦¡¦¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë5·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£¾®3»þ¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¶ÍÀ¸Âè°ì¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£ÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¤Ç¤Ï4Ç¯½©¤ÎËÌ³¤Æ»³ØÀ¸Ìîµå¤ÇºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¡£¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤«¤éºÇÂ®148¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£1¥á¡¼¥È¥ë78¡¢81¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£