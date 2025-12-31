ºå¿À¡¦Éú¸«¡¡¡ÖÇ¯ÃË¡×¤ÎÀÀ¤¤¤Ï¡ÖÎÁÍýÃË»Ò¡×¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡ÈÆÒ°Ò¥Þ¥Þ¡ÉÅê¼ê¿Ø¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¥»³¦¤âÎÁÍý
¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ºå¿À¡¦Éú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê35¡Ë¤Ï90Ç¯¤Î¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ë¡ÖÇ¯ÃË¡×¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ç¯ÃË¤ÎÀÀ¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÁÍýÃË»Ò¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¡¢Âæ½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë¿©»ö¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ËÄêÃå¤¹¤ë¡ÖÆÒ°Ò¥Þ¥Þ¡×¤È¤·¤ÆÃç´Ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬Ç¾¤ÇÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Éú¸«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢26Ç¯¤ÏÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¿·Å·ÃÏ¤ÇÇ¯ÃË¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë36ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¡£¿·¤·¤¤°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÁÍýÃË»Ò¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¥ª¥Õ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°ìÀÚ¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¤È¤«Ãë¤Ë¥µ¥¯¥Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤ò¡ÊºÊ¤Ë¡ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¥ì¥·¥Ô¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¡¢ÆÚÆù¤È¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ê¤é¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤È¤«¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¾Æ¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤«¡£¤Ç¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ßÖ¤á¤Æ¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¥ê¡¼¥É¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÇÛµå¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤ÎÃæ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤È¿Æ°¤«¤é¤«¡¢¤³¤ÎÅß¤Ï¡Ö²Ë¤À¤«¤é¡×¤ÈÂæ½ê¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Ì¯¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤Ë¡×¡£¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¤âºÊ¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÆÒ°Ò¥Þ¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¼êÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãç´Ö¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ê¤É¡¢Í¥¤·¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¤½¤¦Ì¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£ºå¿À¤Ç¤â¡Ö¥Þ¥Þ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í14Ç¯ÌÜ¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç¤â¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡ÖÂÇ·â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Þ·â¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò·Þ¤¨¤ÆÂÇ¤Ä¡¢¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤ÇÂÇ¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤»þ¤ÏÆ¬¤È´é¤¬Á´¤¯Æ°¤«¤º¼´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢°¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ö¤ì¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë·Þ·â¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤ËÂÐÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÁê¼ê¤¬2¿Í¤¤¤ë¡£1¿ÍÌÜ¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¹Åç¡¦¾®±à¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤è¤¯ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤«¤é¡×¤È¥Þ¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¡£¤â¤¦1¿Í¤Ïµð¿Í¡¦¾¾ËÜ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFA¤Çµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¸µÆ±Î½¤ÎÂÐºö¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡ÖÍÞ¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤Ï5¸Ä¤°¤é¤¤¤¢¤ë¡£¡Ê22Ç¯¤Ë¡Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³Í¤ë¤°¤é¤¤¤Îµ»½Ñ¤È¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ÎÁÍýÃË»Ò¤Ï¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎÎÁÍý¤â¤ªÇ¤¤»¤À¡£
¢ã¸åÇÚ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ëµ¤ÇÛ¤ê¤â¢ä
¡¡¡û¡ÄÉú¸«¤Ï¸åÇÚ¤Î½é°ÂÂÇ¤äÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤ÎÀáÌÜ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ëÊá¼ê¤é¤·¤¤µ¤ÇÛ¤ê¤Î»ý¤Á¼ç¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î22Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¸å¤â¡ÖÆÒ°Ò¥Þ¥Þ¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£24Ç¯¤Ï34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¡ÖÊì¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÇÂåÂÇÆ±ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ä³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡þÉú¸«¡¡ÆÒ°Ò¡Ê¤Õ¤·¤ß¡¦¤È¤é¤¤¡Ë1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë5·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£Åì³¤Âç»Í¡Ê¸½Åì³¤Âç»¥ËÚ¡Ë¤«¤éÅì³¤Âç¤ò·Ð¤Æ12Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·21¡¢22Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤ËFA¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£25Ç¯¤Ï°ËÆ£¤È¤È¤â¤ËºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£11·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Çºå¿À¤Ø°ÜÀÒ¡£1¥á¡¼¥È¥ë82¡¢89¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£