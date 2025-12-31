¡Ú¸×ÈÖ¤¬Áª¤Ö2025¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¡Ûº´Æ£µ±40¹æ¡ªµ¼Ô¤â¡û¡û¤Î¿ÀÍÍ¤Ëµ§¤Ã¤¿¡¡10¡¦2¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡á6¡½2
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Îºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÊ¨¤¤¤¿2025Ç¯¤â¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1Æü¡£2¥ê¡¼¥°À©ºÇÂ®¤Î9·î7Æü¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò·è¤á¡¢¼çÎÏ¤¬¸®ÊÂ¤ß¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÇ®¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¸×ÈÖµ¼Ô¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¡×¤òµó¤²¡¢°ìÇ¯¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµåÂ®ÅÙ176¥¥í¡¢³ÑÅÙ32ÅÙ¤ÎÃÆ´Ý¤Ï¡¢±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Îº¸µ¾Èô¤Ç100ÂÇÅÀ¤ËÃ£¤·¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ë40ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡ÈºÇ¸å¤«¤é2ÈÖÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¡É¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡39¹æ°Ê¹ß¤Ï¡ÖËè»î¹ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¤»¤¤¡Ä¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¡ÈÉÃ¡É¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤à26ºÐ¤Ë¤Ï¡¢²òÊü´¶¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤âÎò»ËÅª½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢»î¹çÅöÆü¤ÎÄ«¡¢¼«Âð¤Î¥È¥¤¥ì¤òÁÝ½ü¤·¤¿¡£ÊØ´ï¤ä¾²¤ò¥´¥·¥´¥·¡£Â¾¿Í¤Î²÷µó¤òµ§¤Ã¤ÆÆÁ¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤À¡£²ÝÂê¤«¤éÆ¨¤²¤º¡¢Áö¹¶¼éÁ´¤Æ¤ÇÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿4ÈÖ¡£¿ô»þ´Ö¸å¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¡½¡½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌîµå¤Î¿ÀÍÍ¡×¤Ï³Î¤«¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë