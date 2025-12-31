¡ÚÃæ»³¶âÇÕ¡Û¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¥í¥Ã¥¯¡¡³Ê¾åÄ©Àï¡¡¸¶Í¥²ð¤Ï½Å¾Þ½éVÁÀ¤¦¡Ö¤³¤³¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¡×
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¸¶Í¥²ð¡Ê25¡áÀÄÌÚ¡Ë¤¬Ãæ»³¶âÇÕ¤Ç½Å¾Þ½éV¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¼«±¹¼Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¥í¥Ã¥¯¡£3¾¡¥¯¥é¥¹¤ÎÆ±ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ê¾åÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢°È¾å¤Ï¡Ö²Æ¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥È¥â¡Ê¸å»è¡Ë¤Î¶ñ¹ç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¡×¤È¾å¾º¤Ö¤ê¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ»³¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë10ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é4Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿ÉñÂæ¡£¡Ö¥³¡¼¥Ê¡¼4¤Ä¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ò·ïÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¤·¡¢¥Ï¥ó¥Ç¤â51¥¥í¤Ç·Ú¤¤¤Î¤ÇÎÉ¤¤¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï8·î¤ËÄÌ»»100¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯´Ö¾¡Íø¿ô¤ÏºòÇ¯¤«¤é4¤Ä¸º¤é¤·¤Æ21¾¡¡£¡Ö3·î¤Ë¸ºÎÌ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡£µ³¾è¿ô¤¬¸º¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂ¿¤¯¤Îµ³¾è°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¶¯¤¤³Ð¸ç¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ï1Ãå¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£ÈôÌö¤Î°ìÇ¯¤Ø¡¢ÁÀ¤¦¤ÏÃæ»³¶âÇÕ¤Ç¤Î¾¡Íø¡£25ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÍÎÏÇÏ¤Îµ³¾è°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£