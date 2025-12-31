¡Ú¸×ÈÖ¤¬Áª¤Ö2025¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¡ÛÂ¼¾åðó¼ù¡¡»î¹çÃæ½¤Àµ¢ªÀä¹¥Ä´¤ËÀ®Ä¹¤ÎÀ×¡¡7¡¦4DeNAÀï¡á7¡½1
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Îºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÊ¨¤¤¤¿2025Ç¯¤â¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1Æü¡£2¥ê¡¼¥°À©ºÇÂ®¤Î9·î7Æü¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò·è¤á¡¢¼çÎÏ¤¬¸®ÊÂ¤ß¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÇ®¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¸×ÈÖµ¼Ô¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¡×¤òµó¤²¡¢°ìÇ¯¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÀèÀ©ÅÀµö¤·¤Æ¤âÊø¤ì¤º/¡Ë¡¡7²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç8¾¡ÌÜ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó143»î¹ç¤¢¤ë¤¦¤Á¤Î¡¢²¿¤²¤Ê¤¤°ì¾¡¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥±¥¤¤ÈÅê¤²¹ç¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÂ¼¾å¤Ë¤Ï¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤Þ¤ÇÂÇ¼Ô9¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ½¾ð¤ÏÀ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÄ´»Ò¤¬°¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ã¤Æ´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡×¡£Ä¾µå¤ÎÁö¤ê¤ò·ç¤¡¢4²ó¤Ë¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÊø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¼«¤é¹Í¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÅê¤²Êý¤ä°®¤êÊý¤òÌÏº÷¡£Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÇÀ¸¤¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ë½¤Àµ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢µ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Ä¾µå¤Ç7²ó¤ÏÂåÂÇ¡¦Åû¹á¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢·¬¸¶¤òÃæÈô¤È¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤òÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£¡Ö»î¹çÃæ¤Ë°¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÀä¹¥Ä´¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¡£Ä¾¸å¤Î8²ó¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÏµÕÅ¾¡£¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¼¨¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ41¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë