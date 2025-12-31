»ÖÅÄ¡¦¸Þ½½ÍòÁÈ¤¬·ëÀ®¤ï¤º¤«£´¥«·î¤Ç½é£Ö¡¡ºÇ½ª¥²¡¼¥à¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡¡»ÖÅÄ¡ÖÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¼«¿È£²Ï¢ÇÆ²Ì¤¿¤¹
¡¡¡Ö¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦Á´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£³£°Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡Ë
¡¡³Æ¼ïÌÜ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï½÷»Ò¤Î»³¸ý°«¡Ê£²£¸¡Ë¡áºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡á¤¬Á°²óÇÆ¼Ô¡¢µÜºêÍ§²Ö¡Ê£±£¹¡Ë¡á£Á£Ã£Ô¡¡£Ó£Á£É£Ë£Ù£Ï¡á¤ò£²¡Ý£±¤ÇÇË¤ê¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤ÎÆàÎÉ²¬¸ùÂç¡Ê£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï½÷»Ò¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡Ê£Â£É£Ð£Ò£Ï£Ç£Ù¡ËÁÈ¤¬ºùËÜ°¼»Ò¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¹ÅÄºÌ²Ö¡Ê´ôÉì£Â£ì£õ£ö£é£ã¡ËÁÈ¤Ë¡¢º®¹ç¤ÎÅÏÊÕÍ¦Âç¡Ê£Ê¡Ý£Ð£Ï£×£Å£Ò¡ËÅÄ¸ý¿¿ºÌ¡Ê£Á£Ã£Ô¡¡£Ó£Á£É£Ë£Ù£Ï¡ËÁÈ¤¬ÎÐÀîÂçµ±¡Ê£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¡Ë¾¾»³ÆàÌ¤¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡ËÁÈ¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤Î»³²¼¶³Ê¿¡¢ÎÐÀîÁÈ¡Ê£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡»ÖÅÄ¡¢¸Þ½½ÍòÁÈ¤¬·ëÀ®¤ï¤º¤«£´¥«·î¤Ç½é£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀºÇ½ª¥²¡¼¥à¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë£±£·¡Ý£±£¶¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¸Þ½½Íò¤Î¶¯ÂÇ¤Ê¤É¤Ç£µÏ¢Â³ÆÀÅÀ¡£ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤Î¥·¥ã¥È¥ë¤¬¥³¡¼¥È³°¤ËÍî¤Á¤Æ¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»ÖÅÄ¤Ï¾¾»³ÆàÌ¤¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÁ°²óÂç²ñ¤«¤é¡¢¥Ú¥¢¤òÊÑ¤¨¤Æ£²Ï¢ÇÆ¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤ë¤È¡¢¸Þ½½Íò¤â¡ÖºÇ¹â¡£¤Á¤¤¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£