¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Îºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÊ¨¤¤¤¿2025Ç¯¤â¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1Æü¡£2¥ê¡¼¥°À©ºÇÂ®¤Î9·î7Æü¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò·è¤á¡¢¼çÎÏ¤¬¸®ÊÂ¤ß¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÇ®¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¸×ÈÖµ¼Ô¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¡×¤òµó¤²¡¢°ìÇ¯¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤¬²£¤ÃÄ·¤Ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤ë¡£ÃæÌî¤Ï¸þ¤³¤¦¸þ¤¤ÎÆñ¤·¤¤¥Õ¥é¥¤¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÌÚÏ²¤ÏÃæÁ°¤ØÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÂÇµå¤ò¥À¥¤¥Ö¤Ç»ß¤á¤¿¡£Èþµ»Ï¢È¯¤Ë²Ã¤¨¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï6²ó¤«¤é4Åê¼ê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£¶¯ÂÇ¤ÎDeNA¤òÁê¼ê¤Ë¡¢1¡½0¤ÇÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°Æü¤âÆ±¤¸Áê¼ê¤Ë1¡½0¡£6Åê¼ê¤Î¥ê¥ì¡¼¤ÇËÜÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤º¡¢±äÄ¹11²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£2»î¹ç¤È¤â¼ººö¤Ï0¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯10·î¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤¹Ìîµå¤ò¡Ö3ÅÀ¤°¤é¤¤¼è¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¤¤Ã¤Á¤ê½ª¤ï¤é¤»¤ë°ÂÄê¤ÎÌîµå¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£ËÜ²»¤Ï°ã¤¦¡£¡Ö3ÅÀ¡×¤ÏÂÇÀþ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Çö¤¤¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÂ¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï1¡½0¤Ç¾¡¤ÄÌîµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¡£2ÀïÏ¢Â³¤Î1¡½0¤Ï¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¼é¤ê¤Î¸×¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë