¡¡¡Ö¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦Á´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£³£°Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡Ë
¡¡³Æ¼ïÌÜ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï½÷»Ò¤Î»³¸ý°«¡Ê£²£¸¡Ë¡áºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡á¤¬Á°²óÇÆ¼Ô¡¢µÜºêÍ§²Ö¡Ê£±£¹¡Ë¡á£Á£Ã£Ô¡¡£Ó£Á£É£Ë£Ù£Ï¡á¤ò£²¡Ý£±¤ÇÇË¤ê¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤ÎÆàÎÉ²¬¸ùÂç¡Ê£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï½÷»Ò¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡Ê£Â£É£Ð£Ò£Ï£Ç£Ù¡ËÁÈ¤¬ºùËÜ°¼»Ò¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¹ÅÄºÌ²Ö¡Ê´ôÉì£Â£ì£õ£ö£é£ã¡ËÁÈ¤Ë¡¢º®¹ç¤ÎÅÏÊÕÍ¦Âç¡Ê£Ê¡Ý£Ð£Ï£×£Å£Ò¡ËÅÄ¸ý¿¿ºÌ¡Ê£Á£Ã£Ô¡¡£Ó£Á£É£Ë£Ù£Ï¡ËÁÈ¤¬ÎÐÀîÂçµ±¡Ê£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¡Ë¾¾»³ÆàÌ¤¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡ËÁÈ¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤Î»³²¼¶³Ê¿¡¢ÎÐÀîÁÈ¡Ê£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤«¤é£±Ç¯£³¥«·î¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¡¢ÅÄ¸ýÁÈ¤ÏÂè£±¥²¡¼¥à¤³¤½¸¥¾å¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯Âè£²¥²¡¼¥à¤«¤éÈ¿·â¤·¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¡£ÅÏÊÕ¤ÎÀµ³Î¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òµ¯ÅÀ¤ËÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¡¢ÅÄ¸ý¤Î¥Í¥Ã¥ÈÁ°¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹²Ì´º¤Ê¥×¥ì¡¼¤â¸÷¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¤¬¡ÖÅÄ¸ý¤¬¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢ÅÄ¸ý¤Ï¡ÖÍ¦Âç¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡£²Âç²ñÏ¢Â³Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¡¢ÅÏÊÕ¤ÏÅìÌîÍ¼Ó¡Ê¸½¡¦¸Þ½½Íò¡Ë¤È¤Î¡È¤ï¤¿¤¬¤·¥Ú¥¢¡É¤ò²ò»¶¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÎÏ¤òµá¤á¡¢£²£³Ç¯À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ë¤ÎÅÄ¸ý¤È¿·¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÍèÇ¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ï³Î¼Â¡££²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÅÄ¸ý¤Ï¡Ö¼¡¤ÏÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£