ºå¿À°éÀ®¥É¥é£²¡¦»³ºê¾È±Ñ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¼þÅìÍ¤µþ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë
¡¡¡Ú¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Î¸ÝÆ°¡Ûºå¿À¤¬º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿7Áª¼ê¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿ÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Î¸ÝÆ°¡×ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Æ±2°Ì¤Î»³ºê¾È±Ñ³°Ìî¼ê¡Ê23¡á´ØÀ¾¡¦Ê¼¸Ë¡Ë¤Ï¡¢NPB¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë´¶²½¤µ¤ì¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬·ë¼Â¤·¤¿¡£
¡¡NPB¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¡£¾È±Ñ¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¼þÅì¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÆ´¤ì¤Î¿Í¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤«¤é´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÊ¼¸Ë¥Ö¥ì¥¤¥Ð¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç3Ç¯ÌÜ¡£23Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤ËµÜºê¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼þÅì¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«3Æü´Ö¤Ç¤âÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²÷Â¤òÀ¸¤«¤¹¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¾È±Ñ¤ÈÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¡ÖËÍ¤é¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡×¤ÈÂç¤¤Êº¹¤ò¼Â´¶¡£Â¿¤¯¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¸ò¤ï¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°éÀ®Áª¼ê¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤ê¡¢ÅðÎÝ²¦¤Ë4ÅÙµ±¤¤¤¿¼þÅì¤ÎÇØÃæ¤«¤é³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤ÆÌîµåÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤·¡ÄÄü¤á¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤«ÌµÍý¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼åµ¤¤À¤Ã¤¿¿´¤ò²þ¤á¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÄ«Îý¤ËÎå¤ó¤À¡£Á´ÂÎÎý½¬¸å¤Ï¥¸¥à¤Ç´À¤òÎ®¤¹¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ØÄ¾¹Ô¡£µ¢Âð¸å¤Ï¤¤¤Ä¤âÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°5Ç¯ÌÜ¤Îº£²Æ¡¢ºÆ¤ÓÌîµå¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£8·î¾å½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»³ÀîÏÂÂç´ÆÆÄ¤È¤ÎÌÌÃÌ»þÅÀ¤Ç¡¢12µåÃÄ¤«¤é¤ÎÄ´ºº½ñ¤Ï¥¼¥í¡£¡ÖÌîµå¤ò¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÈ¾¤ÐÊÄ¤¶¤µ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±·îËö¤Ë½é¤á¤Æºå¿À¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¡¢Ç°´ê¤ÎÄ´ºº½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï»à¤Ìµ¤¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£ÊÄ¤Þ¤ê¤«¤±¤¿Èâ¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Î¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¡¢½ÉÂê¤ò¤ä¤é¤ºÊì¡¦¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤¬³Ø¹»¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ä¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ø¿Ê¤ó¤ÀÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤â¡ÖÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¡¢ÊÙ¶¯¤ÏÂç¤Î¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·ë¹½°¥¬¥¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÂ¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡£±¿Æ°²ñ¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç¤ÏËèÇ¯¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÆ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡±¿Æ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÁÍý¹¥¤¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Æ±¹»¤Ë¤¢¤ë¿©ÊªÄ´Íý²Ê¤Ç±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¡£¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤ÉÉã¤È¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡£Â´¶È»þ¤Ë¤ÏÄ´Íý»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£ÆÀ°ÕÎÁÍý¤ÏÆù¤¸¤ã¤¬¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°»þÂå¤â±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼«¿æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ò¡¢Ìîµå¤Î¿ÀÍÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö5ÉÃ8¤Î²÷Â¤òÉð´ï¤Ë¡¢´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï24¡¢25Ç¯¤ËÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£äþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÏÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¡£ÀäÂÐ¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯»ÙÇÛ²¼¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡¢À»ÃÏ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£¡¡¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¡þ»³ºê¡¡¾È±Ñ¡Ê¤ä¤Þ¤µ¤¡¦¤·¤ç¤¦¤¨¤¤¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë12·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£21Ç¯¤«¤é´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦Ê¼¸Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö5ÉÃ8¤Î²÷Â¤Ç¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï24Ç¯¤Ë½Ð¾ì40»î¹ç¤Ç74ÅðÎÝ¡¢º£µ¨¤Ï47»î¹ç¤Ç51ÅðÎÝ¤·2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë74¡¢67¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£