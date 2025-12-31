°æ²¬°ìæÆ¡¡Ä´À°¼ê±þ¤¨¡Ö¿¤Ó¤·¤í´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¡¡Á°Æü·×ÎÌ°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¡¡ÆüËÜ¿Í½é¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ØÄ©¤à
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡Á°Æü·×ÎÌ¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸µÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç£×£Â£Á¥Ð¥ó¥¿¥àµé£¹°Ì¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î£µ£³¡¦£µ¥¥í¡¢£×£Â£ÁÆ±µé£±£±°Ì¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¤Ï£²£°£°¥°¥é¥à¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£µ£³¡¦£³¥¥í¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í½é¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°æ²¬¤Ï¡¢Æ±³¬µé½é¿Ø¤Ë¸þ¤±¡Ö¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Îºî¤êÊý¤ò»î¤ß¤ëÃæ¡¢¿¤Ó¤·¤í¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½éÆ³Æþ¡£¡Ö¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÊÙ¶¯¤·¤ÆÃÎ¼±¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤¿Æ°¤¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿Ê²½¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ôÆüÁ°¤Ë¤Ï°æ¾å¾°Ìï¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µéÅ¾¸þ¡¢£µ³¬µéÀ©ÇÆÄ©Àï¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬Àè¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°æ²¬¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¡¢£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£