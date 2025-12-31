ÌëÃæ¤ËÂ¾¿Í¤ÎÉÛÃÄ¤Ø¡ÄÇ§ÃÎ¾É¤Î79ºÐÉã¡¢Æþµï1Ç¯¤Ç¡Ö¶¯À©Âàµî¡×¡£²ÈÂ²¤¬ÆÉ¤ßÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢·ÀÌó½ñ¤Î¡Ö»Ä¹ó¤ÊÃ¢¤·½ñ¤¡×
¹âÎð¼Ô¤Î½»¤Þ¤¤¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¡£Æþµï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²¤Ï°ÂÅÈ¤·¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¥´¡¼¥ë¡×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿·¤·¤¤À¸³è¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£Æþµï»þ¤Ë¤Ï´°àú¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÃ¾¤Ó¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¡£°ìÅÙ¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î°Â½»¤ÎÃÏ¤òµî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼«¤éµî¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ß¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤êÂàµî´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿79ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö24»þ´Ö°Â¿´¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡ÄÆþµï¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÂàµî´«¹ð¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÅÄÃæÍ³Èþ¤µ¤ó¡Ê52ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ç¤¹¡£Í³Èþ¤µ¤ó¤ÎÉã¡¢º´Æ£·ò°ì¤µ¤ó¡Ê79ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤¬¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤«¤é»ö¼Â¾å¤Î¡Ö¶¯À©Âàµî¡×¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æþµï¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤í¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
·ò°ì¤µ¤ó¤¬Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Êì¤ÎÂ¾³¦¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÉ×ÉØÆó¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿·ò°ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿ÁÓ¼º´¶¤«¤é¤«¡¢µÞÂ®¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬¿Ê¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡ØºâÉÛ¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÊªÅð¤é¤ìÌÑÁÛ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ÌëÃæ¤Ë¡Ø²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ³°¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£·Ù»¡¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤âÉ×¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ±µï¤·¤Æ24»þ´Ö¸«¼é¤ë¤Î¤ÏÊªÍýÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡×
Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¶èÌò½ê¤ÎÁë¸ý¤Ç¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢É¬»à¤ÇÆþµïÀè¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ò·ï¤Ï¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬²ÄÇ½¡×¤Ç¡Ö24»þ´Ö¤Î¸«¼é¤êÂÎÀ©¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£Í½»»¤Ï·î³Û20Ëü±ßÄøÅÙ¡£¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¼Â²È¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢»ÜÀßÄ¹¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¦¤Á¤ÏÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢·ÀÌó¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤âºÇ½é¤Ï´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬Í¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢Ê¿²º¤ÊÆü¡¹¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æþµï¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬²á¤®¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃëÌëµÕÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿¼Ìë¤ËÂ¾¤ÎÆþµï¼ÔÍÍ¤Îµï¼¼¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÉÛÃÄ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ª²Û»Ò¤ò¾¡¼ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Æþµï¼ÔÍÍ¤Î¤´²ÈÂ²¤«¤é¡¢»ÜÀßÂ¦¤Ë¶¯¤¤¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â·üÌ¿¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À©»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È·ò°ì¤µ¤ó¤¬·ã¹·¤·¡¢ÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ê¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¡¢»ÜÀßÄ¹¤«¤éÍ³Èþ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤ªÉãÍÍ¤Ï¤â¤¦¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¸«ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÆþµï¼ÔÍÍ¤Î°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÈèÊÀ¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡£¤½¤·¤Æ·ÀÌó½ñ¤Î½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ½ñ¤Ë¤¢¤ë¡Ø·ÀÌó²ò½ü¡Ù¤Î¹àÌÜ¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤Ç¡ØÂ¾¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¸Ì¿¡¦¿ÈÂÎ¡¦ºâ»º¤Ë´í³²¤òµÚ¤Ü¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î²ð¸îÊýË¡¤Ç¤ÏËÉ»ß¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¹Ô¤Àè¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢´ü¸Â¤òÀÚ¤é¤ì¤ÆÂàµî¤òÇ÷¤é¤ì¤ë--¤¢¤Î¤È¤³Ð¤¨¤¿ÀäË¾´¶¤Ï²¿¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖË½ÎÏ¡¦Ë½¸À¡×¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×¡Ä»ÜÀßÂ¦¤¬·ÀÌó²ò½ü¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡Ö°ìÀþ¡×¤È¤Ï
¡ÖÇ§ÃÎ¾ÉÂÐ±þ¡×¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾É¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ä¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂàµî¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ »ÜÀßÂ¦¤¬Æþµï·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÂàµî¤òµá¤á¤ëÍýÍ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¤äË½¸À¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¡ÚÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¼ç¤ÊÂàµî¡ÊÂàµî´«¹ð¡Ë¤ÎÍýÍ³¡Û
1¡¥·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê
¡¦ÍøÍÑÎÁ¡Êµï½»Èñ¡¢¿©Èñ¤Ê¤É¡Ë¤ÎÂÚÇ¼¤¬Â³¤¤¤¿¾ì¹ç
2¡¥¶¦Æ±À¸³è¾å¤ÎÌäÂê
¡¦Â¾¤ÎÆþµï¼Ô¤ä¿¦°÷¤Ø¤ÎË½ÎÏ¡¦Ë½¸À¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç
¡¦¼«½ý¹Ô°Ù¤äÂ¾³²¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
3¡¥¿ÈÂÎ¾õ¶·¡¦°åÎÅÂÐ±þ¤ÎÌäÂê
¡¦Ä¹´üÆþ±¡¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢3¥õ·î¤Ê¤É°ìÄê´ü´Ö»ÜÀß¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç
¡¦Æþµï¸å¤Ë¿ÈÂÎ¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤·¡¢»ÜÀß¤Î°åÎÅÂÎÀ©¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç
¡¦Í×²ð¸îÅÙ¤¬Äã²¼¡Ê·ÚÅÙ²½¡Ë¤·¤Æ¡¢»ÜÀß¤ÎÆþµï¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç
4¡¥»ÜÀßÂ¦¤ÎÅÔ¹ç
¡¦»ÜÀß¤¬ÅÝ»º¡¦ÊÄº¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¿±Ä¼«ÂÎ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç
»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢Æþµï¼ÔÁ´°÷¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ëµÁÌ³¡Ê°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤ÎÆþµï¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÆþµï¼Ô¤¬²ø²æ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»ÜÀßÂ¦¤Ï¡Ö½¸ÃÄÀ¸³è¤Î°Ý»ý¤¬º¤Æñ¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤ÎÆþµï·ÀÌó½ñ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¡Ö·ÀÌó²ò½ü¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ò¹à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡×¤ä¡ÖÄÌ¾ï¤Î²ð¸îÊýË¡¤Ç¤ÏÂÐ±þº¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸¸À¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¡£·ÀÌó»þ¤Ë¤ÏÎÁ¶â¤äÀßÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÂàµîÍ×·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤òµó¤²¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
½ª¤ÎÀ³²È¤À¤È»×¤Ã¤ÆÆþµï¤·¤Æ¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤ÏÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÂàµî¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÍý²ò¤·¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¸å¸«¿ÍÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤ä¡¢Å¾µïÀè¤Î¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÈÁá¤á¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
À¯ÉÜ¹Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ç§ÃÎ¾É¤Î´ðËÜ¡Ù