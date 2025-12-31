£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ç¥ì¥³Âç£³Ï¢ÇÆ¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¡¡²÷µó¤Ç¥Õ¥§¡¼¥º£³¤ØÃÆ¤ß
¡¡¡ÖÂè£¶£·²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤Î£³¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤¬¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££³Ï¢ÇÆ¤ÏÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢£Å£Ø£É£Ì£Å¤ËÂ³¤¯¡¢»Ë¾å£³ÁÈÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ï¡¢£´·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î½÷À£·¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦£È£Á£Î£Á¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£´ë²è¾Þ¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤é£Ï£Ç¤ò´Þ¤à£Á£Ë£Â£´£¸¡¢µµÍüÏÂÌé¤é¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡Ê£³£°¡Ë¤¬£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡££²£°£±£µÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£±¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£²Ç¯£³·î¤Î³èÆ°ºÆ³«¤«¤é¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£²¡×¤Ç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¤Ï¡¢£²£³Ç¯¤Ë¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡¢£²£´Ç¯¤Ë¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯¤â¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ç±É¸÷¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Âç¾Þ¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÈÍá¤Ó¤¿¥ß¥»¥¹¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡Ö¤¦¤©¡×¤È¶Ã¤¤Ç¸ý¤ò¤¹¤Ü¤Þ¤»¤ë¤·¤°¤µ¡£¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥®¥¿¡¼¤Î¼ã°æÞæÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢Âç¿¹¤â¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡Ëü´¶¤ÎÉ½¾ð¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢£Î£È£ËÁí¹ç¡Ö£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡¡£±£¸º×¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿°ì¶Ê¡£¸ÉÆÈ¤È´õË¾¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë²Î»ì¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢£±£¹ÆüÈ¯É½¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎËÜÇ¯ÅÙÇÛ¿®³Ú¶Ê¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£´ü´ÖÆâºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï£²²¯£µ£¸£²£°Ëü²ó¡ÊºòÇ¯£±£²·î£²£³Æü¡Áº£Ç¯£±£²·î£±£µÆüÉÕ½¸·×¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤âÂçÌö¿Ê¤·¤¿¡££··îÈ¯Çä¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£±£°¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¡¢Á´³Ú¶Ê¤Ç¤Î¹ñÆâÎß·×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¿ô¤¬»Ë¾å½é¤Î£±£±£°²¯²ó¤òÆÍÇË¡£½é¤Î£µÂç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢£±£²¸ø±é¤Ç·×£µ£µËü¿Í¤òÆ°°÷¡££³£±Æü¤Ï¡¢£³²óÌÜ½Ð¾ì¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤ËÂç¾Þ¤È¤¤¤¦¸ùÀÓ¤òÅº¤¨¡¢£³£±Æü¤Ç£³Ç¯£¹¥«·î´Ö¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£²¡×¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¥ß¥»¥¹¡£ÍèÇ¯£±·î³«Ëë¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£³¡×¤ØÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¿¼ÅÙ¤ò¿¼¤á¤Æ¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£º£¸å¤â¥ß¥»¥¹¤é¤·¤¤²»³Ú¤òÄÉµæ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£