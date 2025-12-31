º£ÅÄÈþºù¡¡Âç¤ß¤½¤«¤âÁö¤ë¡¡Î¢¤Ç¤âÁö¤ë¡ª¹ÈÇò½é»Ê²ñ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¤±¤ó¶Ì¤Ë¶ÛÄ¥
¡¡£³£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡ÊÁí¹ç¤Û¤«¡¢¸å£·¡¦£²£°¡Ë¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê£µ£±¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê£´£°¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£Î£È£Ë¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£´£³¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¹ÈÇò¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÎ¢¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÎ¢¤Ç¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¼ç±é¡¢£Ô£Â£Ó¡ÖÅìµþ£²£°£²£µÀ¤³¦Î¦¾å¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¢¹ÈÇò¤È¶î¤±È´¤±¤¿º£Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ç¡ÖÁö¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º£ÅÄ¤â²Î¾§¤Ë»²²Ã¡£¿ÍÁ°¤Ç²Î¤¦·Ð¸³¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤©¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç°ìÇ¯´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë³Ú¤·¤¯¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¾Ð´é¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç£Ò£Á£Ä£×£É£Í£Ð£Ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö»òÊª¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°½À¥¤Ï¡Ö¤¤¤¤Í¾Íµ¤È¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¡¢¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢Á°Æü¤Î¥ê¥Ï¤Ç¤±¤ó¶Ì¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤éµÞ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤·¤Æ¡£ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£