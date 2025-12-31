Âçºå¶Í°þ¤¬£¹¥È¥é¥¤£¶£±ÅÀ¤Ç°µÅÝ¡¡´Ý´¢¤ê¤Î¥â¥ì¥Î¤¬¤±¤ó°ú¡¡ÃÙ¹ïÈ¿¾Ê¤·µ¯ÍÑ¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡¦£²²óÀï¡¢Âçºå¶Í°þ£¶£±¡Ý£³¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ê£³£°Æü¡¢²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡£²²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¡Íø¤·¤¿£±£¶¹»¤¬²Ö±à¤Ç¤ÎÇ¯±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£µÇ°Âç²ñ¤Îº£²ó¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê£µ¹»Â¿¤¤£µ£¶¹»¤¬½Ð¾ì¡££²²óÀï¤«¤é¥·¡¼¥É¹»£±£°¹»¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÂçºåÀªÍ£°ì¤Î¥·¡¼¥É¹»¡¢Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºåÂè£³¡Ë¤Ï£¶£±¡Ý£³¤Ç¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¼¢²ì¡Ë¤Ë°µ¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤Ï´ØÀ¾³Ø±¡¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë£±£·¡Ý£²£·¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Âç²ñ£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè£±¡Ë¤Ï¾ïæÆ³Ø±à¡ÊÂçºåÂè£²¡Ë¤ò£³£·¡Ý£µ¤ÇÂà¤±¤¿¡££³²óÀï£¸»î¹ç¤ÏÍèÇ¯£±·î£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçºåÀªÍ£°ì¤Î¥·¡¼¥É¹»¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£Âçºå¶Í°þ¤¬¡¢£±²óÀï¤Ç£±£°£¶ÅÀ¤òµó¤²¤¿¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¥Î¡¼¥È¥é¥¤¤ËÉõ¤¸¡¢£¹¥È¥é¥¤£¶£±ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾£±£·Ê¬¤Ë¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤ÆÀª¤¤¤Å¤«¤»¤¿¤Î¤¬£×£Ô£Â¥â¥ì¥Î·ÐÎ÷¡Ê¤Ä¤Í¤¤è¡Ë¥¶¥ó¥À¡¼¡Ê£³Ç¯¡Ë¤À¡££Ó£ÏÌð¼éÍ¦À¸¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ±¦Ãæ´Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µþÅÔÉÜµ×¸æ»³Ä®¤ÇÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡££²ºÐ¾å¤Î·»¡¦¥â¥ì¥Î¸ùÇµ¡Ê¤³¤¦¤À¤¤¡Ë¥ì¥¤¥ó¤ÏÎ¶Ã«Âç¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·»¤òÄÉ¤Ã¤Æ£´ºÐ¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤ò»Ï¤á¡¢Æ±¤¸Âçºå¶Í°þ¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£¡ÖÁö¤ë¤Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éÂ®¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë·èÄêÎÏ¤¬¼«Ëý¤Ç¡¢ÄëµþÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£´·î¤Ë±¦º¿¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤ÉÉé½ý¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Ö±à¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇ½ª³ØÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ë¡ÖÃ¯¤â¤¬Î©¤Æ¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼剝Ã¥¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎý½¬¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£ÌÔ¾Ê¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤¿¡£½ÅÍ×¤Ê²Ö±à½éÀï¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°½ÉôÀµ»Ë´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥×¥ì¡¼¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬À¼¤òÂç¤¤¯½Ð¤·¤Æ¡¢³°¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÇ¯ÌÀ¤±¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¦¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï£¹£¸²óÂç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤À¡£