£Ä£å£Î£Á¡¦ÀÐÅÄ¡¡¥Õ¥¡¥ó¥µ³È½¼¤Ë°ÕÍß¡¡Æ´¤ì»³ºê¤Ë±Æ¶Á¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÌîµå°Ê³°¤Ç¤Î¹×¸¥¤â°Õ¼±¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀÑ¶Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÂç¤Î¥Ù¥¤ÅÞ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºß¤â¡ÈÁª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆóÅáÎ®¡É¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤Ä±¦ÏÓ¤Ï¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Ç¤Î´ë²è¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¡¢Åö»þ¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿»³ºê¤Ë±Æ¶Á¤Ë¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÌîµå°Ê³°¤Ç¤Î¹×¸¥¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¼«¿È¤âº£¤ÏÌ´¤òÍ¿¤¨¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤ê¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç°ì½ï¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥×¥é¥ó¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥í¡¼¥Æ¤ÎÃ«´Ö¤ÎÀèÈ¯¤ä¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Íèµ¨¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆâ³°¤Ç¸¥¿È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£