¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À©ºîÅý³ç¤Î¼Ä¸¶¿²ð»á¤â°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Î·Á¤ÇÎ×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¤Ê¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñÈ¯¤Î4¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öaespa¡×¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎNINGNING¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢23¡Ë¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê3¿Í¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¼Ä¸¶»á¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤ª»°Êý¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£