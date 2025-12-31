¡ÚÂç°æ¶¥ÇÏ¡¡Åìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¡Û¥Û¡¼¥ê¡¼¥°¥ì¥¤¥ëV¡¡¤Þ¤¿ÌðÌî¤¬Ì¥¤»¤¿¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¡ÖÂè19²óÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¡×¡ÊS3¡Ë¤¬30Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£4ÈÖ¿Íµ¤¥Û¡¼¥ê¡¼¥°¥ì¥¤¥ë¤¬Ä¾ÀþÀèÆ¬¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤êÍ¥¾¡¡¢½Å¾Þ3¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÌðÌî¤¬Ì¥¤»¤¿¡£29Æü¤ÎÅìµþÂç¾ÞÅµ¡Ê7ÈÖ¿Íµ¤¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤ÇÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤¿ÃË¤¬¡¢¥Û¡¼¥ê¡¼¥°¥ì¥¤¥ë¤ÇÇ¯Ëö¤ÎÂç°æ½Å¾Þ¤òÏ¢¾¡¡£¡ÖÈó¾ï¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡×¡£ÎÃ¤·¤¤´é¤Ç°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¿°È¾å¤Ï´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ»Ãæ¤ÏÊë¤ì¤ÎÂç°ìÈÖ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÃæÃÄÂÔµ¡ºö¡£¤³¤³¤Ç¤âÌ¾¼ê¤Î¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¬¸÷¤ë¡£¡ÖÇÏº®¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÄÉ¤¤½Ð¤·¤ò¤É¤³¤Ç¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤³¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡£È´·²¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤«¤é4³Ñ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³°¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÆÈÃÅ¾ì¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¾¡¤Æ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¾¡Éé¤¢¤ê¡£°ìÆ¬¤À¤±°ã¤¦µÓ¿§¤Ç¹ë²÷¤ËÆÍ¤È´¤±¡¢2ÃåÇÏ¤Ë3ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Âç°æ¤Î½Å¾Þ¤ò2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½éÀ©ÇÆ¡£º£¸å¤ÎÁªÂò»è¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÆâÅÄ»Õ¤Ï¡ÖÇÏ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¿¡£¼¡¤Ï¸òÎ®½Å¾Þ¤ò¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È²ÁÃÍ¤¢¤ë1¾¡¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡Åìµþ2ºÐÍ¥½ÙÌÆÇÏ¤ÇÌðÌî¤ÏÌçÊÌ4Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥ê¥å¥¦¥Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ëµ³¾è¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ê¤é¡¢º£Ç¯¥é¥¹¥È¤ÎÆî´Ø½Å¾Þ¤Ç¤â¤¦°ìÃú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¥Û¡¼¥ê¡¼¥°¥ì¥¤¥ë¡¡Éã¥Ê¥À¥ë¡¡Êì¥Û¡¼¥ê¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÊÊì¤ÎÉã¥¢¥¤¥ë¥Ï¥ô¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ë¡¡ÌÆ3ºÐ¡¡Àîºê¡¦ÆâÅÄ¾¡µÁ±¹¼Ë¡¡ÇÏ¼ç¡¦¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»°ÂÊ¿Ä®¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡ÀïÀÓ11Àï5¾¡¡ÊÆî´ØÅì8Àï4¾¡¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â6750Ëü±ß¡£