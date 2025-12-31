µð¿Í¡¡Á°³ÚÅ·¥Ï¥ï¡¼¥É³ÍÆÀ¤Ø¡¡ºÇÂ®£±£µ£¸¥¥íËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¡¡º£¥ª¥Õ£³¿ÍÌÜ¤Î³°¹ñ¿ÍÀèÈ¯Åê¼ê
¡¡µð¿Í¤¬Íèµ¨¤Î¿·³°¹ñ¿Í¤È¤·¤ÆÁ°³ÚÅ·¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£³£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£·ü°Æ¤À¤Ã¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤Î¶¯²½¤Ø¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ËÂ³¤¯£³¿ÍÌÜ¤Î³°¹ñ¿ÍÀèÈ¯Åê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï¿ÈÄ¹£±£¹£°¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Éð´ï¤ÎËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¡££²£°£±£·Ç¯¤ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²½äÌÜ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ØÆþÃÄ¤·¡¢£²£°Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ê¤É¤òÅÏ¤êÊâ¤¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£´£·»î¹çÅÐÈÄ¤Ç£´¾¡£±£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£·¡¥£°£°¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿³ÚÅ·¤Ç¤Ï¹ø¤ÎÄ¥¤ê¤Ç³«Ëë£²·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤Ç£±·³ÅÐÈÄ¤Ï¤ï¤º¤«£¹»î¹ç¤â£µ¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¥£²£²¤È¼ÂÎÏ¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë³ÚÅ·¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÉ¾²Á¤·¤¿µð¿Í¤¬³ÍÆÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µð¿Í¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿¤ÎÉÔÄ´¤ä¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë°æ¾å¡¢ÀÖÀ±¤é¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤ÇÀèÈ¯¿Ø¤Î¶ðÉÔÂ¤òÏªÄè¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÊä¶¯¤ÏµÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï£±°Ì¤ÎÃÝ´Ý¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤é£³¿Í¤ÎÂ¨ÀïÎÏÅê¼ê¤ò¾å°Ì»ØÌ¾¡£¤µ¤é¤Ë¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢¥Þ¥¿¤È¿·³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜµå³¦¤òÃÎ¤ë¥Ï¥ï¡¼¥É¤Î²ÃÆþ¤Ç¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤Î¸ü¤ß¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¡Ê£Ó£ð£å£î£ã£å£ò¡¡£È£ï£÷£á£ò£ä¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£··î£²£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£¹ºÐ¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£½Ð¿È¡££±£¹£°¥»¥ó¥Á¡¢£¹£µ¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£Åê¼ê¡££²£°£±£·Ç¯¤ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤«¤é£²½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ£´£µ°Ì¡Ë»ØÌ¾¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ£²£µÇ¯¤Ë³ÚÅ·Æþ¤ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£´£·»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£³£²»î¹ç¡Ë¤Ç£´¾¡£±£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£·¡¥£°£°¡££±£¹Ç¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×ÊÆ¹ñÂåÉ½¡£