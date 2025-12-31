£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£´»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£µ£±¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¾®Éý°Â¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°30Æü¡ÊNY»þ´Ö14:43¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:43¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48410.50¡Ê-51.43¡¡-0.11%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23465.01¡Ê-9.34¡¡-0.04%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡50780¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+380¡¡+0.75%¡Ë
²¤½£³ô¼°30Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9940.71¡Ê+74.18¡¡+0.75%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24490.41¡Ê+139.29¡¡+0.57%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8168.15¡Ê+56.13¡¡+0.69%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.448¡Ê-0.006¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.122¡Ê+0.012¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.807¡Ê+0.010¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.236¡Ê+0.012¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.855¡Ê+0.026¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.498¡Ê+0.012¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.420¡Ê+0.032¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.746¡Ê-0.009¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.059¡Ê+0.015¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.04¡Ê-0.04¡¡-0.07%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4376.60¡Ê+33.00¡¡+0.76%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
88211.44¡Ê+995.31¡¡+1.14%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1379Ëü9798±ß¡Ê+155706¡¡+1.14%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
