¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Â¡Ç£ú¡×¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö£±£²·î£²£¹Æü¡Ê·î¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢£Ã£Ï£Õ£Î£Ô£Ä£Ï£×£Î¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£²£µ¡¿£²£¶¤ÎÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î½Ð±é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢°ðÍÕ¹À»Ö¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¹ñÆâºÇÂç¤ÎÇ¯±Û¤·¥Õ¥§¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¥¹¥«¥Ñ¥é¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¡Ö¡Ø£Ã£Ï£Õ£Î£Ô£Ä£Ï£×£Î¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£²£µ¡¿£²£¶¡Ù¡ô°ðÍÕ¹À»Ö¤µ¤ó¡¡¡ôÀÐ¸¶¿µÌé¤µ¤ó¡¡¤ªÆó¿Í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¹¬¤»¤¹¤®¤ë¥é¥¤¥ÖÇ¼¤á¤Ç¤·¤¿¡¡¤³¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ðÍÕ¡£¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤¬¡Ö¥®¥§¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¤Þ¤µ¤«¤Î°ðÍÕ¤µ¤ó¤Ç¶«¤ó¤À¡×¡Ö¥ä¥Ð¡¼¥³¥ì¤ÏÀ§Èó¤È¤â¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©ËÜÅö¤ËÍè¤¿¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¸«¤ì¤¿Êý¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¹ë²Ú¤ä¤·¡¢¹Ô¤±¤¿¿Í¸«¤ì¤¿¿ÍÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ëµï¤¿Êý¡¹¤¬¤¿¤À¤¿¤ÀÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öµã¤¤¤¿¡×¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¹ßÎ×¤È¤«¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤Ç¹ßÎ×¤·¤¿¤é¤½¤ê¤ã¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤À¤ï¡×¡Öº£Æü°ì¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¯¥¹¥«¥Ñ¥é¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é£Â¡Ç£ú¤Î°ðÍÕ¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¿¤³¤È¡×¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¤Ç°ðÍÕ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ¡×¡ÖÂç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡¼¡¼¤¹¤®¤Æ²£Å¾¡×¤È¶Ã¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£